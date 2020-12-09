Шесть человек скончались при тестировании вакцины Pfizer в США

Шесть человек погибли во время испытания вакцины от коронавируса, которую разработала компания Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверо пациентов получили плацебо, а двое – саму вакцину. Один из добровольцев страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы. У второго человека сердце остановилось через 60 дней после введения вакцины.

Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.

Трое из шести умерших были старше 55 лет.

Ранее amic.ru писал о том, что за минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 26 190 случаев заражения коронавирусом.