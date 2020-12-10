Эксперт рассказал, какие настройки "убивают" батарею смартфона

Целый ряд фоновых настроек способны не только замедлить смартфон, но и быстро его разрядить, рассказал директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
"К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", – цитирует эксперта агентство "Прайм".
Потери заряда также способствует постоянно включенный Wi-Fi, автоматическая регулировка яркости и push-уведомления. Кроме того, не помешает отключить автоматические обновления приложений – эта опция не только быстро разряжает гаджет, но и замедляют его работу.
Эксперт объяснил, как пользователи сами сокращают срок работы смартфона.
Комментарии
прям америку открыли
Если все это отключить проще купить кнопочный телефон за 3000
И не регистрироваться в гугле, а лучше закрыть ему возможность стучать на сервера, там обьем слива информации приличный!