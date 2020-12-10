Директор барнаульской архитектурной компании год не выплачивал зарплату сотрудникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора одной из барнаульских компаний, который подозревается в полной невыплате заработной платы в течение года.
По данным следователей, с октября 2019 по октябрь 2020 года глава архитектурно-инженерного предприятия не выплатил заработную плату 11 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 3,6 млн рублей.
Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям предпринимателя. Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сейчас правоохранители ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.
Как ранее сообщил amic.ru, директора бийского ООО "Механический завод" осудят по факту невыплаты зарплаты 58 работникам в течение полугода. Общий долг по заработной плате составил почти 5 млн рублей. По данным следствия, руководитель имел реальную возможность для полного погашения задолженности перед своими работниками, однако тратил деньги на личные цели.
Комментарии
вы пишете что за контора, чтобы знали куда не устраиваться работать
Непонятно, а зачем люди работали год без зарплаты? на что жили? чем питались?
Да, имена героев в студию!
Не они занимаются генпланом города за 50 млн.?
10.12.2020 12:15
- гость -
10.12.2020 12:32
- гость -
А вам зачем? Вы же всё равно работать не будете.
10.12.2020 12:28
- гость -
Да похоже там белую не платили.
То есть для этих сотрудников данная работа - не основной источник дохода? Просто иначе объяснить, как и на что жили эти люди. А главное, чего ради такой мазохизм.
не объяснить, извиняюсь
10.12.2020 12:47
Я
Ну минимальная белая должна же быть, если контора официальная.
10.12.2020 12:46
Я
Ну, как зачем, чтоб заклеймить позором. Я в этой сфере многих знаю.