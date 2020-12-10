Директор барнаульской архитектурной компании год не выплачивал зарплату сотрудникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора одной из барнаульских компаний, который подозревается в полной невыплате заработной платы в течение года.

По данным следователей, с октября 2019 по октябрь 2020 года глава архитектурно-инженерного предприятия не выплатил заработную плату 11 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 3,6 млн рублей.

Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям предпринимателя. Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, сейчас правоохранители ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, расследование продолжается.

Как ранее сообщил amic.ru, директора бийского ООО "Механический завод" осудят по факту невыплаты зарплаты 58 работникам в течение полугода. Общий долг по заработной плате составил почти 5 млн рублей. По данным следствия, руководитель имел реальную возможность для полного погашения задолженности перед своими работниками, однако тратил деньги на личные цели.