Эксперт рассказал о связи бессонницы и коронавируса

Одним из последствий пандемии коронавируса стала депрессия, которая, в свою очередь, может привести к серьезным расстройствам сна. Об этом рассказал заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

"Сейчас вот то, что мы имеем, – длительная стрессовая ситуация, и все население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции", – цитирует эксперта РИА Новости.

Бузунов подчеркнул, что проблемы со сном актуальны даже для тех, кто не переносил коронавирус. По его словам, на это повлияла самоизоляция, из-за которой люди начали ложиться и вставать когда угодно, сильно нарушив свой режим. Кроме того, они начали ограничивать себя в физической нагрузке, которая является "лучшим противострессовым средством".

Ранее психотерапевт Павел Пономарев предрек России массовую депрессию из-за неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом.