Родители сбитого ребенка в Новоалтайске не просили смягчить обвиняемой наказание

Сторона обвинения не подавала никакого ходатайства о смягчении наказания для женщины, насмерть сбившей ребенка в Новоалтайске летом 2020 года. Об этом amic.ru рассказала Марина, мать погибшего мальчика. По ее словам, об условном сроке для 45-летней автомобилистки суд просил только адвокат защиты.

Напомним, 10 декабря адвокат обвиняемой Олег Горохов рассказал КП, что родители мальчика сами заявили ходатайство о том, чтобы женщину не лишали свободы. На самом деле это не так, утверждает мать погибшего ребенка.

"Новости эти я уже видела. Ничего такого мы не просили. Наш адвокат никаких ходатайств вообще не подавал. Ни о каком смягчении наша сторона в суде не просила. Это ее адвокат ходатайствовал об этом. Ни на какое условное мы не согласны. Все так же хотим, чтобы за содеянное она ответила сполна", — рассказала Марина.

При этом обвиняемая действительно возместила родителям ущерб, признает мать мальчика. Правда, сумму компенсации Марина называть не стала. И добавила, что лично перед ней автомобилистка так и не извинилась.

"Я сама в суд только один раз ходила. Там с ней и встретилась. Вину-то она, конечно, теперь признает. Куда ей деваться-то? Лично передо мной она не извинялась. Я только спросила у нее, как ей теперь спится по ночам. Сказала, что неспокойно. Я только так и не поняла, почему она плохо спит: потому что ребенка убила или потому что в тюрьму сядет", — объяснила женщина.

По ее словам, сторона обвинения все так же ждет для обвиняемой максимального наказания. Женщину обвиняют по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По ней автомобилистке грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия случилась вечером 26 июля в Новоалтайске. Женщина за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и буквально впечатала в столб шестилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Изначально водитель отказалась давать показания и признавать свою вину. Позднее выяснилось, что в момент ДТП она была пьяна.