Барнаульских осужденных привлекли к уборке снега

10 декабря в Барнауле для уборки тротуаров от снега и наледи привлекли осужденных, которые отбывают наказание в виде обязательных работ. Бригаду сформировали муниципальное предприятие "Автодорстрой" и служба судебных приставов.
"Бригада из семи человек приступила к отработке присужденного срока в качестве дорожных рабочих. Каждый отработает от 20 до 120 часов", – рассказали в пресс-службе горадминистрации.
В мэрии подчеркнули, что за сегодня осужденные очистили тротуар у Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на улице Профинтерна. На следующей неделе число таких работников планируют увеличить.
Напомним, что 10 декабря на улицах краевой столицы задействовали 108 единиц снегоуборочной техники.
Комментарии
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