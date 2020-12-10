Барнаульских осужденных привлекли к уборке снега

10 декабря в Барнауле для уборки тротуаров от снега и наледи привлекли осужденных, которые отбывают наказание в виде обязательных работ. Бригаду сформировали муниципальное предприятие "Автодорстрой" и служба судебных приставов.

"Бригада из семи человек приступила к отработке присужденного срока в качестве дорожных рабочих. Каждый отработает от 20 до 120 часов", – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии подчеркнули, что за сегодня осужденные очистили тротуар у Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями на улице Профинтерна. На следующей неделе число таких работников планируют увеличить.

Напомним, что 10 декабря на улицах краевой столицы задействовали 108 единиц снегоуборочной техники.