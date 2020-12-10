Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и вице-премьеров из-за роста цен на продукты питания. Он назвал эту тему "крайне чувствительной" и отметил, что "в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо".
"Недооценили риски, пустили на самотек. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности", – сказал он на заседании правительства.
Мишустин поручил еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать. Кроме того, он потребовал проработать с крупнейшими ретейлерами проблему подорожания продуктов, а также призвал руководителей торговых сетей и экспортеров "не наживаться на людях".
Ранее Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание.
Комментарии
За этим должны последовать соответствующие действия со стороны надзорных органов.
Ну да конечно не будут наживаться, Ракшины еще не все дома в Питере и Москве скупили.
Может хватит цены на гсм и коммуналку повышать? Или там друзья Вована?
Блин... им наверное стыдно стало за это.....