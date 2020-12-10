Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и вице-премьеров из-за роста цен на продукты питания. Он назвал эту тему "крайне чувствительной" и отметил, что "в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо".

"Недооценили риски, пустили на самотек. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности", – сказал он на заседании правительства.

Мишустин поручил еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать. Кроме того, он потребовал проработать с крупнейшими ретейлерами проблему подорожания продуктов, а также призвал руководителей торговых сетей и экспортеров "не наживаться на людях".

Ранее Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду. Он потребовал обратить на это особое внимание.