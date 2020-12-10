В Алтайском крае создали подразделение спецназа для разведки в тылу врага

Новое подразделение специального назначения сформировали в составе 41-й общевойсковой армии с дислокацией в Алтайском крае. Его основной задачей будет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу врага для вскрытия его стратегически важных объектов, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на вооружение в подразделение поступила военная техника: бронеавтомобили "Тайфун-К", сверхпроходимые грузовики "Урал" и стрелковое оружие. Личный состав уже приступил к боевой подготовке.

Напомним, что в ближайшие годы на территории России развернут военную систему контроля космического пространства нового поколения. Один из комплексов этой сети появится в Алтайском крае.