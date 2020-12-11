Власти решили установить предельные цены на масло и сахар в России

Власти рекомендовали предпринимателям придерживаться определенного уровня розничных и оптовых цен на подсолнечное масло и сахар.

Как сообщает источник РИА Новости, 10 декабря Минсельхоз провел совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава ведомства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Они обратились к представителям отраслей с просьбой установить максимальную розничную стоимость масла на уровне 110 рублей за литр, а сахара – 45 рублей за килограмм. Оптовые цены должны держаться на уровне 95 рублей за литр масла и 36 рублей за килограмм сахара.

Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и вице-премьеров из-за роста цен на продукты питания. Он назвал эту тему "крайне чувствительной" и отметил, что "в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо".