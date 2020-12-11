Власти решили установить предельные цены на масло и сахар в России

Власти рекомендовали предпринимателям придерживаться определенного уровня розничных и оптовых цен на подсолнечное масло и сахар.
Как сообщает источник РИА Новости, 10 декабря Минсельхоз провел совещание по стабилизации цен на продукты питания, на котором присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава ведомства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и руководитель ФАС Максим Шаскольский.
Они обратились к представителям отраслей с просьбой установить максимальную розничную стоимость масла на уровне 110 рублей за литр, а сахара – 45 рублей за килограмм. Оптовые цены должны держаться на уровне 95 рублей за литр масла и 36 рублей за килограмм сахара.
Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минпромторга и вице-премьеров из-за роста цен на продукты питания. Он назвал эту тему "крайне чувствительной" и отметил, что "в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо".
Комментарии
талоны не за горами...верной дорогой идёте, товарищи
Беда в тарифах и налогах.
Во первых - гиблое дело! Так может случиться, что теперь в растительном масле может быть всё, что растворяется в нем.
Во вторых - ещё летом масло было 70 - 90 руб. Теперь уже норма 110. Сахар летом 37 - 41 ,теперь норма 47 руб.
Может все таки начать с системных подходов?
Не о населении собственной страны забота: "Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта" ( 9 декабря 2020 г. премьер-министр РФ М. Мишустин)
Отменить господдержку тем производителям, что завышают стоимость.
Снизить курс $ по отношению к рублю - сейчас все хотят продать за "бугор", в т.ч. в этом и интересы государства (наполнение бюджета).
Ни каких предельных цен не нужно вводить
Нужно открыть границы на ввоз товара на который импортозамещатели навернули ценник
И пусть эти приблуды свою породию на продукты ж*пой жрут от жадности
Карточки, дефицит - кто там скучал по СССР?
11.12.2020 09:40
Ни каких предельных цен не нужно вводить
Нужно открыть границы на ввоз товара на который импортозамещатели навернули ценник
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Согласен. Еще и завозить казахский бензин и водку. Капитализм это рынок, у нас рынком не пахнет, значит у нас царизм-феодализм.
розничную стоимость масла на уровне 110 рублей за литр, а сахара – 45 рублей за килограмм
Дураки! Завтра рубль ещё упадёт и китайцы предложат 200 за литр масла, и 80 рублей за килограмм сахара. Предприниматели вместо того чтобы тут за копейки продавать вывезут всё в Китай. Ну а дальше будет то, о чём писал гость 09:41.
11.12.2020 09:41
- гость -
Какие карточки в СССР? Это время ВОВ которые были? Или в последние годы , когда перестройку мы все делали? Так от СССР тогда уже ничего и не осталось! А дефицита на, упомянутые Президентом, продукты (масло, крупу, муку, макароны, сахар) в СССР никогда не было. И стоимость их не менялась десятилетиями - масло растит - 1 руб, сахар - 1 руб, мука высший - 24 коп, первый - 17 коп. крупа 15 - 25 коп, кроме риса - 80 коп, котлета в столовой 10 - 12 коп.