В Минобре рассказали, что находится в новогодних подарках для алтайских школьников

В Министерстве образования Алтайского края рассказали, что находится внутри новогодних подарков для школьников региона.

Как пишут "Вести Алтай", по весу новогодний презент остался на уровне прошлого года – 800 граммов. Подарки будут вручать в школах во время классных часов, без привлечения аниматоров.

В этом году по поручению губернатора Виктора Томенко упаковку оформили в виде книги в тематике 290-летия Барнаула. Внутри находится два вкладыша: один – с исторической игрой на тему истории краевой столицы, а другой – с QR-кодом, по которому можно найти информацию об исторических объектах города.

На данный момент наборы сладостей отправились в Павловск, Заринск и Новоалтайск. В течение недели подарки доставят во все муниципалитеты региона.