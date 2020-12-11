Алтайский край оказался на втором месте в России по росту смертности за октябрь 2020 года

Алтайский край занял второе место среди регионов России по темпам роста смертности в октябре. В регионе за месяц умерло на 62,3% больше людей, чем в октябре 2019 года.

Согласно данным Росстата, за месяц в регионе скончались 4 637 человек, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом году – 2 857. Активнее динамика оказалась только в Чукотском автономном округе – там рост составил 65,5%, при этом сами показатели намного ниже: 53 человека в октябре 2020 года против 32 человек в прошлом году.

Напомним, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов назвал основными причинами высокой смертности в регионе осенью коронавирус и пневмонию. Он отметил, что в сентябре 2020 года жители края в 10 раз чаще заболевали пневмонией.

При этом, по данным Росстата, в октябре коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 жителей России, а еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина, которую необходимо подтвердить.

Ведомство также сообщило, что у 1711 человек коронавирус способствовал появлению осложнений, а в 6964 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти.