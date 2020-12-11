Алтайский край оказался на втором месте в России по росту смертности за октябрь 2020 года

Алтайский край занял второе место среди регионов России по темпам роста смертности в октябре. В регионе за месяц умерло на 62,3% больше людей, чем в октябре 2019 года.
Согласно данным Росстата, за месяц в регионе скончались 4 637 человек, что почти на две тысячи больше, чем в прошлом году – 2 857. Активнее динамика оказалась только в Чукотском автономном округе – там рост составил 65,5%, при этом сами показатели намного ниже: 53 человека в октябре 2020 года против 32 человек в прошлом году.
Напомним, ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов назвал основными причинами высокой смертности в регионе осенью коронавирус и пневмонию. Он отметил, что в сентябре 2020 года жители края в 10 раз чаще заболевали пневмонией.
При этом, по данным Росстата, в октябре коронавирус стал главной причиной смерти 11 630 жителей России, а еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина, которую необходимо подтвердить.
Ведомство также сообщило, что у 1711 человек коронавирус способствовал появлению осложнений, а в 6964 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти.
Комментарии
О, очередной антирекорд Алтайского края!
И тут не смогли до первого места дотянуть (хреновая шутка)
И чему удивляемся? Без медицинской помощи оставили, хроники без наблюдения, врача на дом не вызвать, скорую не дождаться, лекарств в аптеке нет. Странно, что не на первом месте
Е-Е-Х-Х-Х-У-У-У !!!
ПОДНАПРЯЖЕМСЯ ТОВАРИЩИ!!!
И в ноябре тоже самое. Это не выдуманные с потолка 232 каждый день рисовать. Кто ответит за такие цифирьки? Почему в других регионах не так?
В этой ситуации нельзя забывать заслуг бывшего губера по оптимизации медицины в крае! Все сделал успешно и за это теперича защищат край в Совете Федерации!!!
Реально получается в октябре в России ежедневно заражалось 200 тыс человек а не 15-20 тыс. В среднем российский регион имеет грубо численность 2 млн человек. Столько людей и живет в Алтайском крае. Всего регионов 90. Если 200 тыс разделить на 90 регионов то будет 2000 человек (округленно в меньшую сторону) заражалось в каждом регионе ежедневно. Если учесть официальные цифры смертности 3-5 % то взяв в среднем 4 % получим что ежедневно в каждом регионе умирало в день 80 человек (2000 *0,04). Теперь 80 человек умножаем на 30 сут и получается 2400 лишних смертей в месяц в одном регионе. Что примерно и совпадает с представленной цифрой в статье. (надо учесть что 90 регионов по 2 млн это завышенная цифра по кол-ву населения)
То есть во всей стране за октябрь умерло сверх показателей примерно около 200 000 человек.
11.12.2020 13:47
- гость -
И в ноябре тоже самое.
В ноябре Алтайский край тоже будет не на первом месте, у нас +80 с чем-то процентов, а в Новосибирской области +90%.
Примерно так и есть. По году будет около 300 тысяч лишних смертей.