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"Рост очень серьезный". Дмитрий Попов рассказал о причинах скачка смертности в крае

, ИА "Амител"
Октябрь и ноябрь стали самыми тяжелыми для региона
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Почти 1200 человек умерли от внебольничной пневмонии в Алтайском крае с сентября по ноябрь. Об этом в беседе с amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, ковид и пневмония стали основной причиной высокой смертности в крае осенью. При этом в Минздраве пока опираются лишь на свои оперативные данные – официальной информации от Росстата еще нет.

В сентябре 2020 года, по словам Попова, жители края в 10 раз чаще заболевали пневмониями, чем в предыдущие годы. Виной всему – всплеск заболеваемости ОРВИ, который наложился на пандемию ковида, подчеркнул Попов. Как итог, от пневмонии за октябрь умерло примерно в шесть раз больше людей, чем год назад.

"Мы собираем информацию от своих подведомственных организаций и анализируем ситуацию по октябрю и ноябрю. Видим, что смертность выросла достаточно серьезно. В октябре от внебольничной вирусной пневмонии умерло около 486 человек. И это при том, что в октябре 2019 года мы зафиксировали только 89 таких смертей. Только "от ковида" и "с ковидом" в октябре умерло около 400 человек. Структура смертности в крае поменялась. Сейчас ковид и пневмония (тут можно говорить "тире ковид") – основной удельный вес в статистике смертности", – рассказал Попов.

По его словам, основная часть умерших – пожилые люди старше 60 лет. Больше чем в трети случаев у пациентов были сопутствующие хронические заболевания, добавил министр. При этом он отметил, что уже в декабре медики фиксируют снижение смертности, из-за того что в ноябре заболеваемость пошла на спад.

"Нужно понимать, что тяжелый пациент умирает не за час и не за два. Это дни, а иногда недели, когда за его жизнь борются медики. Одновременное количество тяжелобольных на ИВЛ в октябре и ноябре у нас доходило до 190. А в отделениях интенсивной терапии по всему краю находилось до 600 человек одномоментно", – объяснил министр.

Попов подчеркнул, что до осеннего всплеска статистика по смертности в крае была даже положительной, несмотря на пандемию. Так, с января по сентябрь включительно в Алтайском крае умерло на 441 человека меньше, чем за этот период в 2019 году, подсчитал глава Минздрава. Рост же в октябре и ноябре был настолько критическим, что, по его мнению, определит всю статистику смертности по итогам года. "Очевидно, что по итогам года будем иметь очень серьезный рост смертности в регионе", – заключил Попов.

О смертности в Алтайском крае Дмитрий Попов рассказал корреспонденту amic.ru в ходе большого интервью. Все подробности беседы вы совсем скоро сможете прочитать у нас на сайте.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

11.12.2020 08:27
- гость -

"Когда вы говорите, у меня такое чувство что вы бредите" (с)

11.12.2020 08:32
Аминь

11.12.2020 08:27
- гость -
сделать ничего не могут
да и не очень то и хотят
что то сделать
остаётся только одно- говорить
о проблемах.

11.12.2020 08:36
пока здоровая

ни тени сожаления ни капли совести,,, за недели и месяцы пока умирали тяжело больные.... А НАМ ВСЕ ПОФИГУ...как так можно работать ...сотни смертей за спиной....

11.12.2020 08:36
Алексей

господин министр, не надо врать!
реальная заболеваемость ковидом в крае в сентябре-ноябре была примерно 10 тысяч человек в день.
у подавляющего числа пациентов с симптомами ковида не брали анализы, поэтому ваша официальная статистика - враки!
но смерти не скроешь. поэтому приходится выкручиваться,

11.12.2020 08:37
- гость -

в высокой смертности виновата осень, конкретные виновники ноябрь и октябрь

11.12.2020 08:42
гость

Фотография умиляет - все хорошо -ручки сложены, документов,телефона не видно, один ксерокс копирует слова"штампы"....

11.12.2020 08:42
пока здоровая

ни слова о улучшении ситуации в декабре с препаратами в аптеках с больницами с врачами с тестами ..хотя о чем говорить ... смертей будет так же немало...

11.12.2020 08:45
- гость -


11.12.2020 08:42
гость


Ути пути, глазастенький. Нету у него в ксероксе бумаги.

11.12.2020 08:47
Эхо

С Новым годом!

11.12.2020 08:47
- гость -

Геноцид

11.12.2020 08:48
- гость -

11.12.2020 08:42
гость

это называется
сидит, ладоши на ман*оше

11.12.2020 08:48
- гость -

А про то, что больницы не принимали больных, он почему то умалчивает!
Очень много тяжелобольных по причине отсутствия помощи на начальном этапе заболевания и это не только про ковид. Человек стал недомогать, пошел в больницу, а его "отфутболили", т.к. закрыт прием больных в больнице (это только наше правительство могло придумать!). Скорая тоже не едет, т.к. у них свои "тараканы".
В итоге, человек ходит больной на работу, иммунитет ослаблен, болезнь прогрессирует, а тут и вирус подоспел! Человек под аппарат в тяжелейшем состоянии, а чиновники скорее отчетность писать и списывать все свое раздолбайство на вирус!

11.12.2020 08:48
- гость -

При этом в Минздраве пока опираются лишь на свои оперативные данные – официальной информации от Росстата еще нет.

Держи попов
Статистика органов ЗАГС Алтайского края ноябрь 4751 смертей, октябрь 4637. Средняя смертность за 2019 г. - 2736. За ноябрь даже не стали сравнение с прошлым годом писать чтоб не расстраивать население.

11.12.2020 08:49
- гость -

Конечно наш министр виноват в такой ситуации, но не нужно забывать про главного оптимизатора медицины, который в бункере отсиживается...

11.12.2020 08:50
гость

Большинство смертей из-за поздно начатого лечения.

11.12.2020 08:50
- гость -

11.12.2020 08:48
- гость -
посмотри смертность за 05 06 года
удивишься

11.12.2020 08:52
- гость -

плановую помощь закрыли - раз
в аптеках препаратов нет -да
скорая захлебывалась вызовами- 3

как людям было спасаться?
помирать и все.

11.12.2020 08:54
- гость -

попов не сделал НИЧЕГО
за лето не было установлени ни одного КТ аппарата( а те что были и те сломались от нагрузки)
не подготовлен фонд коечный на вариант роста больниых
пробухали все лето и вот результат

11.12.2020 08:59
- гость -

11.12.2020 08:36
Алексей

+100000!!!

11.12.2020 09:22
- гость -

У лжи короткие ноги.

11.12.2020 09:24
- гость -

Что-то не слышно антимасочников и что ковид как грипп.

11.12.2020 09:29
Бабуля

Господин Попов,в поликлинике горбольницы № 11 не работает давно флюрограф.В регистратуре отвечают,что диагностика не проводится и врачи не имеют права направлять в другие больницы.Это как???Советуют идти на платную услугу хоть куда..Ответьте пожалуйста,где я могу сделать флюрограмму бесплатно,согласно полюсу ОМС,,Поликлиника обслуживает большое слой населения г.Барнаула,почему даже в какой то флюрографии отказывают по полису ОМС?И на вопрос когда заработает никто не знает..У больницы нет денег на ремонт..

11.12.2020 09:31
- гость -

Идиоты во власти, особо опасные идиоты

11.12.2020 09:31
Василиса

Основная причина в коррупции, лени и нежелании команды бывшего руководителя крайздрава работать на благо жителей края.

11.12.2020 09:31
777

Я сам лежал с пневмонией и ковидом с 30.10.по 24.11. сначала в госпитале ветеранов, потом в РТП. В госпиталь ветеранов поступил с КТ2, к 10. 11. долечили до КТ3. Благо на мое счастье перевели в РТП, где и организация работы больницы и квалификация персонала разительно лучше, чем у ветеранов. Сначала попал в палату интенсивной терапии на 6 этаж, лечащие врачи профессиональные пульманологи, они быстро разобрались и откорректировали лечение, буквально через 2-3 дня я почувствовал себя значительно лучше. Ну и средний медперсонал в РТП на голову выше и ответственней в РТП. Врачи и медсесты в обеих госпиталях работают самоотверженно, это так, но главное надо уметь профессионально лечить и тогда не будет плохой статистики.

11.12.2020 09:32
- гость -

Пенсионерам просто отказывают в медицинской помощи терапевта. По телефону в регистратуре, когда узнали возраст 65+ сказали, что помощи не будет. Пришлось пробиваться в приемную главного врача. И о чудо! У терапевта сразу выросли ноги и он пришел. Только вот работал на от***сь. Вот она ваша медицина. Отказ в помощи? Конечно нет. Официального обращения же не было, в конечном счете врач пришел. Но только после того, как родственники стали звонить в приемную. Я конечно извиняюсь, но на мой взгляд это верх профнепригодности руководства и управления ведомством

11.12.2020 09:47
- гость -

Лёха,откуда у тебя "настоящая" информация о смертности от ковида? Поделись.

11.12.2020 09:48
- гость -

лживый негодяй из прикормленных едросных чиновников.

11.12.2020 09:58
- гость -

Сколько же здесь лживых комментаторов,прикормленных ЦРУ.

11.12.2020 10:01
- гость -

Кабинеты флюрографии-источник заразы.Потерпи,бабуля,на следующий год пройдёшь свою флюрографию.На крайняк,через год.

11.12.2020 10:04
- гость -

Какое то злобное ОРВИ напало на край в 2020, ковидная инфекция не причём, но от ОРВИ пневмоний в 10 раз больше. Министр, что курите, поделитесь с народом, тоже улетим вместе с вами от реальности.

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