"Рост очень серьезный". Дмитрий Попов рассказал о причинах скачка смертности в крае

Почти 1200 человек умерли от внебольничной пневмонии в Алтайском крае с сентября по ноябрь. Об этом в беседе с amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, ковид и пневмония стали основной причиной высокой смертности в крае осенью. При этом в Минздраве пока опираются лишь на свои оперативные данные – официальной информации от Росстата еще нет.

В сентябре 2020 года, по словам Попова, жители края в 10 раз чаще заболевали пневмониями, чем в предыдущие годы. Виной всему – всплеск заболеваемости ОРВИ, который наложился на пандемию ковида, подчеркнул Попов. Как итог, от пневмонии за октябрь умерло примерно в шесть раз больше людей, чем год назад.

"Мы собираем информацию от своих подведомственных организаций и анализируем ситуацию по октябрю и ноябрю. Видим, что смертность выросла достаточно серьезно. В октябре от внебольничной вирусной пневмонии умерло около 486 человек. И это при том, что в октябре 2019 года мы зафиксировали только 89 таких смертей. Только "от ковида" и "с ковидом" в октябре умерло около 400 человек. Структура смертности в крае поменялась. Сейчас ковид и пневмония (тут можно говорить "тире ковид") – основной удельный вес в статистике смертности", – рассказал Попов.

По его словам, основная часть умерших – пожилые люди старше 60 лет. Больше чем в трети случаев у пациентов были сопутствующие хронические заболевания, добавил министр. При этом он отметил, что уже в декабре медики фиксируют снижение смертности, из-за того что в ноябре заболеваемость пошла на спад.

"Нужно понимать, что тяжелый пациент умирает не за час и не за два. Это дни, а иногда недели, когда за его жизнь борются медики. Одновременное количество тяжелобольных на ИВЛ в октябре и ноябре у нас доходило до 190. А в отделениях интенсивной терапии по всему краю находилось до 600 человек одномоментно", – объяснил министр.

Попов подчеркнул, что до осеннего всплеска статистика по смертности в крае была даже положительной, несмотря на пандемию. Так, с января по сентябрь включительно в Алтайском крае умерло на 441 человека меньше, чем за этот период в 2019 году, подсчитал глава Минздрава. Рост же в октябре и ноябре был настолько критическим, что, по его мнению, определит всю статистику смертности по итогам года. "Очевидно, что по итогам года будем иметь очень серьезный рост смертности в регионе", – заключил Попов.

О смертности в Алтайском крае Дмитрий Попов рассказал корреспонденту amic.ru в ходе большого интервью. Все подробности беседы вы совсем скоро сможете прочитать у нас на сайте.