Алтайское УФАС выявило очередной сговор скупщиков молока

УФАС по Алтайскому краю выявило сговор на рынке закупа молока у населения в Краснощековском районе. Одинаковые цены установили АО "Барнаульский молочный комбинат" и томское ООО "СМК".

Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольное дело возбудили по результатам проверок управления после обращения владельцев ЛПХ. По данным сотрудников службы, с 1 мая текущего года ООО "СМК", АО "Барнаульский молочный комбинат" и СПК "ЧарышАгроПродукт" снизили и установили цену за литр молока в размере 18 рублей.

При рассмотрении дела комиссия пришла к выводу, что одинаковое ценообразование не имеет под собой оснований, однако в процессе разбирательства "ЧарышАгроПродукт" доказало ведение самостоятельной ценовой политики. Несмотря на одинаковую стоимость, в конце квартала кооператив доплачивал сдатчикам в зависимости от объема продукции.

В результате рассмотрения дела ООО "СМК" и АО "Барнаульский молочный комбинат" признаны нарушившими ч. 1 ст. 11 Закона "О защите конкуренции". Компаниям предписали прекратить ценовой сговор, а материалы антимонопольного дела переданы для рассмотрения вопроса о назначении административного наказания.

Напомним, что в конце ноября УФАС по Алтайскому краю сообщило об очередном заговоре скупщиков молока. Речь идет о Барнаульском молочном комбинате, томской фирме "СМК" и предприятии "Агротрейд-Катунь".