Депутат Госдумы помог алтайским учителям решить проблемы с получением зарплат

Депутат Государственной думы от Алтайского края Олег Быков ответил на коллективное обращение учителей из Алейска. Они пожаловались чиновнику на то, что им на 50% сократили стимулирующие выплаты.

"Я направил депутатский запрос в Министерство образования и науки Алтайского края, где ситуацию поставили на контроль, организовали выездное совещание в администрации Алейска с участием главы города, провели встречи с руководителями всех школ, представителями педагогических коллективов, оказали методическую помощь специалистам комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска по организации контроля при расходовании средств субвенции. <...> Принято решение о перерасчете заработной платы педагогов и выделении из местного бюджета средств для погашения допущенного перерасхода по фонду оплаты труда учителей", – рассказал Быков.

Депутат отметил, что важно держать ситуацию на контроле, чтобы избегать подобных проблем. Он добавил, что труд учителя должен оплачиваться достойно, пишет официальный сайт Алтайского края.