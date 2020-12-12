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Депутат Госдумы помог алтайским учителям решить проблемы с получением зарплат

, ИА "Амител"
Педагога недодали стимулирующие выплаты
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Депутат Государственной думы от Алтайского края Олег Быков ответил на коллективное обращение учителей из Алейска. Они пожаловались чиновнику на то, что им на 50% сократили стимулирующие выплаты. 

"Я направил депутатский запрос в Министерство образования и науки Алтайского края, где ситуацию поставили на контроль, организовали выездное совещание в администрации Алейска с участием главы города, провели встречи с руководителями всех школ, представителями педагогических коллективов, оказали методическую помощь специалистам комитета по образованию и делам молодежи администрации города Алейска по организации контроля при расходовании средств субвенции. <...> Принято решение о перерасчете заработной платы педагогов и выделении из местного бюджета средств для погашения допущенного перерасхода по фонду оплаты труда учителей", – рассказал Быков. 

Депутат отметил, что важно держать ситуацию на контроле, чтобы избегать подобных проблем. Он добавил, что труд учителя должен оплачиваться достойно, пишет официальный сайт Алтайского края.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.12.2020 08:02
- гость -

А кого наказали ?

12.12.2020 08:05
- гость -

Никого.

12.12.2020 08:11
- гость -

Депутат отметил, что важно держать ситуацию на контроле, чтобы избегать подобных проблем.

Депутатские запросы нужно не в министерства писать, а в СК. Ну а дальше должны быть уголовные дела и посадки чиновников.

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