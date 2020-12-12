Убитая под Заринском девушка могла быть воспитанницей детдома

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи получили новую оперативную информацию о личности девушки, тело которой нашли на берегу реки Чумыш в километре от Заринска 28 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По имеющейся оперативной информации имя погибшей, предположительно, Анна, бывшая воспитанница детского дома, обучалась в неустановленном профессиональном училище на швею, — уточнили в ведомстве. — После выпуска получила крупную сумму социальных выплат".

На вид погибшей 25-30 лет. Рост 170-175 см. Волосы рыжие, до плеч. Была одета в темную куртку на металлической молнии с темно-коричневым рисунком в виде пятен неправильной формы и жилетку без рукавов с капюшоном леопардового цвета.

На шее у женщины был металлический крестик на капроновой нитке с изображением распятия на синем фоне, а на безымянном пальце правой руки – два кольца из металла белого цвета с контурами в виде сердца, в ушах – серьги в виде кольца из металла темного цвета.

Следственные органы призывают всех, кому что-либо известно о личности девушки или о возможных обстоятельствах ее гибели, позвонить по тел. 8 (385-95) 43-2-43, 7-87-02 (в Заринске), 8 (385 2) 29-80-94 (в Барнауле), 8-983-607-86-46 или 02.