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Путин присвоил алтайскому медику звание "Заслуженный врач РФ"

, ИА "Амител"
Александр Тимофеев занимается медициной, наукой и подготовкой новых кадров
Александр Тимофеев / Фото: bgb1.ru

Александр Тимофеев / Фото: bgb1.ru

Алтайскому врачу Александру Тимофееву присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Тимофеев трудится заведующим кардиологическим отделением Краевой клинической больницы скорой помощи.

Он занимается практической деятельностью, а также наукой и подготовкой свежих кадров. Под его руководством 18 интернов полностью прошли стажировку по профилю "кардиология" в медучреждении. Совместно с коллегами он подготовил три кандидатских диссертации.

"Александр Викторович безгранично предан своей профессии. В коллективе он признанный авторитет, но при этом – скромный и отзывчивый человек, — подчеркнули в Краевой клинической больнице скорой помощи. — Коллеги и пациенты отмечают, что к Александру Викторовичу можно обратиться за помощью в любое время суток, он никогда не откажет и примет самое искреннее участие".

Ранее amic.ru писал, что Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ известному российскому режиссеру Никите Михалкову. Президент отметил особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу кинорежиссера.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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