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На Алтае запустили самый длинный ленточный подъемник в России

, ИА "Амител"
Его стоимость составила 40 млн рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

12 декабря в Горном Алтае запустили 270-метровый ленточный подъемник – траволатор. Он принимает туристов на горнолыжном комплексе в Манжероке.

"Стоимость его около 40 млн рублей, протяженность – 270 м, это самый длинный ленточный подъемник в России", – рассказал ТАСС гендиректор горнолыжного комплекса Владимир Щербинин.

Техническое открытие зимнего сезона в Манжероке запланировано на 19 декабря. Протяженность трасс на этой территории увеличили до 8,5 км.

Ранее amic.ru писал, что на турбазах Республики Алтай забронированы почти все места на новогодние праздники. Об этом заявила председатель ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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