На Алтае запустили самый длинный ленточный подъемник в России

12 декабря в Горном Алтае запустили 270-метровый ленточный подъемник – траволатор. Он принимает туристов на горнолыжном комплексе в Манжероке.
"Стоимость его около 40 млн рублей, протяженность – 270 м, это самый длинный ленточный подъемник в России", – рассказал ТАСС гендиректор горнолыжного комплекса Владимир Щербинин.
Техническое открытие зимнего сезона в Манжероке запланировано на 19 декабря. Протяженность трасс на этой территории увеличили до 8,5 км.
Ранее amic.ru писал, что на турбазах Республики Алтай забронированы почти все места на новогодние праздники. Об этом заявила председатель ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая.
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