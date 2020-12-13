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Доверчивая женщина отдала онлайн-любовнику почти три миллиона рублей

, ИА "Амител"
Мошенник представился военным
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Ее обманул мужчина, который представился военнослужащим зарубежной армии.

В ходе общения "военный" рассказал, что ему должны перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за поставку медицинского оборудования. Он попросил собеседницу получить деньги и создать для этого счет на собственное имя, рассказали в региональном МВД.

Вскоре доверчивой горожанке пришло письмо, где было сказано о начислении всей суммы, но для того чтобы ее получить, необходимо перевести 5 800 фунтов стерлингов (580 000 рублей). Потом пришло еще одно письмо, в котором у женщины просили уже 22 000 фунтов стерлингов (2 340 000 рублей), которые она также перевела. Обман потерпевшая заподозрила только после третьего письма. 

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.12.2020 11:25
Гость

О, сколько раз твердили миру!

13.12.2020 11:28
- гость -

То ли смеяться, то ли плакать.....Ну когда же доверчивые женщины поумнеют?!

13.12.2020 11:35
гость

были бы заработанные деньги не отдавала бы[/strike]

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