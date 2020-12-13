Доверчивая женщина отдала онлайн-любовнику почти три миллиона рублей

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Ее обманул мужчина, который представился военнослужащим зарубежной армии.
В ходе общения "военный" рассказал, что ему должны перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за поставку медицинского оборудования. Он попросил собеседницу получить деньги и создать для этого счет на собственное имя, рассказали в региональном МВД.
Вскоре доверчивой горожанке пришло письмо, где было сказано о начислении всей суммы, но для того чтобы ее получить, необходимо перевести 5 800 фунтов стерлингов (580 000 рублей). Потом пришло еще одно письмо, в котором у женщины просили уже 22 000 фунтов стерлингов (2 340 000 рублей), которые она также перевела. Обман потерпевшая заподозрила только после третьего письма.
Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.
Комментарии
О, сколько раз твердили миру!
То ли смеяться, то ли плакать.....Ну когда же доверчивые женщины поумнеют?!
были бы заработанные деньги не отдавала бы
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