Доверчивая женщина отдала онлайн-любовнику почти три миллиона рублей

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Ее обманул мужчина, который представился военнослужащим зарубежной армии.

В ходе общения "военный" рассказал, что ему должны перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за поставку медицинского оборудования. Он попросил собеседницу получить деньги и создать для этого счет на собственное имя, рассказали в региональном МВД.

Вскоре доверчивой горожанке пришло письмо, где было сказано о начислении всей суммы, но для того чтобы ее получить, необходимо перевести 5 800 фунтов стерлингов (580 000 рублей). Потом пришло еще одно письмо, в котором у женщины просили уже 22 000 фунтов стерлингов (2 340 000 рублей), которые она также перевела. Обман потерпевшая заподозрила только после третьего письма.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.