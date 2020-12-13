Лобовое столкновение произошло на трассе в Алтайском крае

Подписчики сообщества Barnau l22 рассказали о серьезной аварии на алтайской трассе. "Лада Калина" и Nissan Teana столкнулись лоб в лоб.

Инцидент произошел неподалеку от Бийска. Один из автомобилей после удара выбросило в кювет. "Калина" получила серьезные повреждения.

В обеих машинах есть пострадавшие с тяжелыми травмами, но никто не погиб. По словам очевидцев, скорая помощь ехала к месту аварии долго, несмотря на то, что от Бийска около 10 километров.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Взлетной в Барнауле. Одна из машин заехала на сугроб, а другая – перекрыла полосу.