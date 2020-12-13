СК проводит проверку по факту массовой драки в Бийске

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по факту массовой драки в Бийске. Инцидент произошел у одного из торговых центров города.

По информации следствия, несколько подростков избили несовершеннолетних мальчиков, причинив им множественные телесные повреждения.

"Следователям предстоит установить причину и мотивы случившегося, а также причастных к массовой драке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении СК.

Напомним, что участниками драки у торгового центра "Ривьера" в Бийске стали четыре человека. Серьезно пострадал 15-летний школьник. В частности, у него травма головы. Подростка госпитализировали.