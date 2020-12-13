Треть российских компаний планируют поднять зарплаты сотрудникам в 2021 году

Около трети российских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

"Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей", – сказано в результатах опроса.

Также 35% опрошенных отметили, что в будущем году собираются расширять штат. Еще 35% респондентов рассказали о том, что будут открывать новые направления деятельности.

23% компаний планируют активное обучение сотрудников, 19% – увеличить бюджет на рекламу и маркетинг, 15% хотят ввести новую систему премирования сотрудников, а 9% – расширить список нематериальных бонусов.

Ранее amic.ru писал о том, что в России могут ввести нормы, согласно которым работодатели при найме сотрудников на квалифицированную работу будут обязаны отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранным специалистам.