Очевидцы: смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии на трассе в Алтайском крае. По словам пользователей, есть погибшие.

Инцидент произошел возле поселка Гордеевский Троицкого района. Удар пришелся в бок одному из автомобилей. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, что на обочине лежит тело.

На месте работают пожарные, полиция и медики. Подробности происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал о том, что машины столкнулись лоб в лоб на бийской трассе. Один из автомобилей после удара выбросило в кювет. "Калина" получила серьезные повреждения.