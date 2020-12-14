Директора рубцовской школы признали лучшим педагогом Алтайского края

В Алтайском крае подведены итоги конкурса "Лучший мобильный педагог – 2020", сообщает пресс-служба регионального правительства.

За победу боролись восемь учителей, которые прошли в финальную стадию мероприятия. Жюри оценивали их работу дистанционно – по мастер-классам в режиме онлайн, в которых педагоги демонстрировали методические приемы своей работы.

Победителем признали директора рубцовской школы № 23 Юрия Ямилова. Он преподает ученикам историю и обществознание.

Ранее amic.ru писал, что победителей и лауреатов 13-го регионального профессионального конкурса "Воспитатель года Алтая" наградили в Барнауле.