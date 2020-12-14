В Алтайском крае возобновили плановую медицинскую помощь

С 14 декабря в Алтайском крае возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Решение об этом принял региональный оперативный штаб, после чего глава краевого Минздрава Дмитрий Попов подписал соответствующий документ.
По словам министра здравоохранения, в настоящее время наблюдается снижение доли выявленных пневмоний до 21% от общего количества исследований.
Как ранее писал amic.ru, Минздрав Алтайского края выпустил приказ об изменениях в порядке оказания медицинской помощи в медучреждениях региона в конце октября.
Он включал в себя временную приостановку плановой медицинской помощи, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих.
Комментарии
В обед напишут, что плановая помощь закрывается?)
Надо успевать, направление на операцию ждет. Сегодня очередь выстроится огромная. Да и без свежего (не более 3-ех жней) мазка на Кавид не принимают.
Пошёл на днях в платную клинику, справку получать на замену прав, деньги заплатил пошел по кабинетам, народу... много, начались стычки, а я сижу и думаю - плановую отменили, загнали всех в платную медицину, а разницы ни какой!? Разве что теперь и фомс платишь и частнику... Капец!?
Запись к врачам на госуслугах не работает
Кардиоцентр развален. Нужно восстанавливать, какое возобновление?
Позвонила в поликлинику горбольницы 11,хочу пройти флюрографию..Сказали аппарат сломан ,а когда сделают никто не знают.На мой вопрос ,где я могу пройти по полису в нашем городе,ответили,что врачи поликлиники никуда не направляют.Это ваши проблемы,за деньги проходите самостоятельно..