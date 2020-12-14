В Алтайском крае возобновили плановую медицинскую помощь

С 14 декабря в Алтайском крае возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Решение об этом принял региональный оперативный штаб, после чего глава краевого Минздрава Дмитрий Попов подписал соответствующий документ.

По словам министра здравоохранения, в настоящее время наблюдается снижение доли выявленных пневмоний до 21% от общего количества исследований.

Как ранее писал amic.ru, Минздрав Алтайского края выпустил приказ об изменениях в порядке оказания медицинской помощи в медучреждениях региона в конце октября.

Он включал в себя временную приостановку плановой медицинской помощи, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых и представляющих опасность для окружающих.