В Алтайском крае частично приостановили плановую медицинскую помощь

Минздрав Алтайского края выпустил приказ об изменениях в порядок оказания медицинской помощи в медучреждениях региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Он включает в себя временную приостановку плановой медицинской помощи, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач.

Кроме того, отказывать в плановой медицинской помощи запрещено, если отсрочка может негативно сказаться на состоянии больного и несет угрозу его здоровью и жизни.

"Ограничена плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлиническом звене, за исключением случаев, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний", — уточнили в региональном правительстве.

Также ограничение накладывается на мероприятия по проведению диспансеризации и профилактических осмотров, за исключением годовалых детей и медкомиссии при приеме на работу, а также получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний.

Запрет не распространяется на вакцинацию населения и работу призывной комиссии военкоматов.

Руководителям медицинских учреждений поручено увеличит штат сотрудников медицинских бригад и их количество с привлечением специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в том числе на дому.

Кроме того, необходимо организовать дистанционное ведение пациентов из групп риска и обеспечить выписку им препаратов в дистанционном формате, доставку льготных лекарств на дом.