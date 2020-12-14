Бийчанина из "расстрельного списка" "Миротворца" убили под Петербургом

Тело 37-летнего уроженца Бийска нашли в своей квартире в Мурино (Ленинградская область) со следами насильственной смерти, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Криминалисты нашли колото-резаную рану в левой части его груди, такую же рану на шее. Кроме того, на висках, затылке и лбу погибшего имеются колото-резаные и рубленые раны", – говорится в посте.

По информации 47news, мужчина ранее профессионально занимался боксом, а в 2014-2015 годах воевал в Донбассе на стороне ополченцев непризнанной Донецкой народной республики. За это его внесли в так называемый "расстрельный список" украинского сайта "Митротворец".

В связи с признаками насильственной смерти в региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"В квартире как будто что-то искали, вывернут даже холодильник. Дверь зверски искорежена изнутри. Тело мужчины в неестественной позе, на босой ноге висит роутер", – уточнили в группе "Mash на Мойке".

Сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, где обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.

В конце 2019 года мониторинговая миссия ООН на Украине призвала депутатов Верховной рады закрыть скандальный сайт "Миротворец". Зампредседателя миссии Бенджамин Моро объяснил это тем, что люди, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. По его словам, открытие данных несет опасность для них.