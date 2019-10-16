ООН потребовала закрыть скандальный сайт "Миротворец"

Мониторинговая миссия ООН на Украине призвала депутатов Верховной рады закрыть скандальный сайт "Миротворец", сообщает издание "Украинские новости".
"Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели, – объяснил требование зампредседателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро. – Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц".
По его словам, публикация таких сведений о людях, в том числе журналистах, нарушает как национальные, так и международные правовые нормы.
Он уточнил, что известны случаи, когда входящие в этот список люди становились жертвами тяжких преступлений. Так, одного из них убили на пороге собственного дома в Мариуполе.
Ранее в список "Миротворца" включили российского телеведущего Андрея Малахова. В качестве причин внесения в базу данных называется участие "в пропаганде России против Украины".
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