Николай Басков объяснил подачу заявки на получение МРОТ

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков объяснил, почему он обратился за помощью к государству, оформив заявку на получение минимального размера оплаты труда (МРОТ). О причинах артист рассказал в беседе с журналистами НТВ.

По словам Баскова, хоть концерты и отменили на фоне пандемии коронавируса, он все равно платил коллективу зарплату, в итоге истратив практически все свои сбережения.

"Представьте, концертов нет!... МРОТ я просил не для себя, а для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это крупные суммы денег... У меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", – сообщил артист.

Как уже писал amic.ru, ранее исполнитель Григорий Лепс раскритиковал артистов, жалующихся на бедственное положение.