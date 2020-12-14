Николай Басков объяснил подачу заявки на получение МРОТ

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков объяснил, почему он обратился за помощью к государству, оформив заявку на получение минимального размера оплаты труда (МРОТ). О причинах артист рассказал в беседе с журналистами НТВ.
По словам Баскова, хоть концерты и отменили на фоне пандемии коронавируса, он все равно платил коллективу зарплату, в итоге истратив практически все свои сбережения.
"Представьте, концертов нет!... МРОТ я просил не для себя, а для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это крупные суммы денег... У меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", – сообщил артист.
Как уже писал amic.ru, ранее исполнитель Григорий Лепс раскритиковал артистов, жалующихся на бедственное положение.
Комментарии
Мерзавец, чучело и ошибка эволюции
Это он свой МРОТ решил 38 человекам раздать?
Неприятный тип. И поза вульгарная. Хотя проблема выплаты зарплаты коллективу действительно обьективна. Коллектив - это простые танцоры, ребята и девчата - выпускники хореографического факультета института культуры. И они тоже хотят кормить свои семьи.
Но одного МРОТа явно мало будет на 38 человек.
ну а как?
всем спасибо, все свободны, будут жить как все.
Судя по фото, он не бедствует!
Я Баскова очень понимаю. Многим предприятиям работать запретили, а сотрудников кормить надо. Аренду, коммуналку и кредиты тоже никто не отменял.... Как выживать мелким предпринимателями?
он все равно платил коллективу зарплату, в итоге истратив практически все свои сбережения.
но личный самолет все-же оставил себе )))
Как выживать мелким предпринимателями?
Как как, переходить на ОСН, начать наконец-таки зарабатывать и не сидеть на шее у государства
Нечего оправдываться даже если для себя. Налоги платил - имеешь право. А насчёт этих 38 человек. Чем быстрее отпустит на вольные хлеба, тем быстрее они приспособятся к новым условиям. А то будут как наши местные устроители банкетов почти год надеяться, что за одну ночь все свои дела поправят.
Пусть переходит на макарошки вместе с коллективом.
Это он свой МРОТ решил 38 человекам раздать?
А вот такие он им зарплаты платит.
Чем же вы заняты все такие успешные? Я вот 20 лет занимаюсь любимым делом, имею два высших образования. И вдруг, нашу профессию отменили. Мне в 45 лет чем прикажете заняться? коллектив кормили, пока все личные деньги не закончились. Куда идти? не берут в 45 никуда, увы.