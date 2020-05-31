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"Работать надо". Григорий Лепс ответил на заявления бедствующих артистов

, ИА "Амител"
Самому музыканту недавно отказали в господдержке
Фото: rostov.ru

Фото: rostov.ru

Российский музыкант Григорий Лепс призвал жалующихся на бедственное положение артистов работать. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу.

По словам певца, в сложной ситуации оказались не только звезды эстрады.

"Работать надо! Над собой, по крайней мере. У одного человека такое мнение, у другого – другое. Но "бедственное положение артистов" – это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное?", – отметил певец, напомнив о колхозниках, шахтерах и пенсионерах.

Лепс подчеркнул, что артисты не должны получать дополнительные меры поддержки, поскольку они ничуть не лучше других граждан.

При этом сам певец недавно подавал прошение на господдержку его ювелирной компании. Однако за время пандемии сокращение штата в организации превысило 10%, что и стало причиной отказа.

Напомним, что о бедственном положении артистов во время пандемии COVID-19 заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, артисты, которые платят налоги, имеют право на их возврат от государства.

Кроме того, о проблемах заявили и другие деятели культуры. Как ранее сообщал amic.ru, актриса Елена Воробей рассказала, что ей пришлось продать свой дом. Также от пандемии пострадал и бизнес французского актера Жерара Депардье, однако тот отказался от какой-либо государственной поддержки.

Однако с Пригожиным согласились не все. Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров высмеял продюсера, указав на то, что "не ему или другим звездам жаловаться на безденежье".

При этом некоторые российские звезды стали подавать заявления на прямые выплаты в размере одного МРОТ на работника от государства. Деньги получил Дмитрий Билан, Николай Басков, а также телеведущая Регина Тодоренко.

  

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.05.2020 11:05
гость

Лепс подчеркнул, что артисты не должны получать дополнительные меры поддержки, поскольку они ничуть не лучше других граждан.

все должны получать поддержку от государства, в трудное время, как на загнивающем западе

31.05.2020 11:21
Alex1976

Только государство об этом видимо не в курсе))

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