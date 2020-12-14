"Предложения есть". Алтайский министр спорта ответил на слухи об отставке

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отреагировал на слухи о своей скорой отставке ради переезда в Москву, где он может возглавить спортивную структуру.

"Скажем так: предложения такие, конечно, есть – работа наша заметна, это нормальный процесс, значит, чего-то стоим в этой жизни. Их действительно много, но есть определенные задачи в Алтайском крае, достижение которых через какое-то время, возможно, позволит вернуться к этой теме, – рассказал Перфильев "Банкфаксу". – На данный момент я пехотинец в команде Томенко. Поэтому как губернатор скажет – так и будем действовать".

Ранее Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что специалисты организации действительно проверяют игроков и персонал ФК "Динамо-Барнаул" на предмет возможного участия в договорных матчах.

Проверка началась после появления в интернете информации о том, что ряд футболистов и членов тренерского штаба "Динамо-Барнаул" якобы сделали ставки у букмекеров против своей команды в матчах с челнинским "КамАЗом" и ульяновской "Волгой".