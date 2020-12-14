СМИ: водители трамваев в Барнауле станут еще и кондукторами

Водители трамваев и троллейбусов в Барнауле будут одновременно исполнять обязанности кондукторов, сообщают "Вести Алтай".

Соответствующий документ МУП "Горэлектротранс" оказался в распоряжении журналистов.

"В связи с отсутствием полного штата кондукторского состава вводится <…> совмещение работы водителей трамваев (троллейбусов) и кондукторов на линии", – говорится в тексте.

Ранее amic.ru писал, что главу города Барнаула Вячеслава Франка вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте на 3 рубля, а также компенсировать часть убытков перевозчиков из-за пандемии коронавируса.

В частности, транспортники напомнили о падении пассажиропотока почти на 40%. По их словам, льготники и пенсионеры находятся дома на самоизоляции и практически не ездят на автобусах.