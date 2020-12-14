СМИ: водители трамваев в Барнауле станут еще и кондукторами

Водители трамваев и троллейбусов в Барнауле будут одновременно исполнять обязанности кондукторов, сообщают "Вести Алтай".
Соответствующий документ МУП "Горэлектротранс" оказался в распоряжении журналистов.
"В связи с отсутствием полного штата кондукторского состава вводится <…> совмещение работы водителей трамваев (троллейбусов) и кондукторов на линии", – говорится в тексте.
Ранее amic.ru писал, что главу города Барнаула Вячеслава Франка вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте на 3 рубля, а также компенсировать часть убытков перевозчиков из-за пандемии коронавируса.
В частности, транспортники напомнили о падении пассажиропотока почти на 40%. По их словам, льготники и пенсионеры находятся дома на самоизоляции и практически не ездят на автобусах.
Комментарии
Вход-выход через переднюю дверь, ахах удачи.
Опять пенсионеры виноваты, не ездят на трамвае.
Так если льготники сидят дома, то зачем поднимать цены? Рабочий то простой ездит и платит исправно, а льготники купили раз проездной за 200 рублей и катают.
Причём тут нехватка сотрудников?! Дело не в сотрудниках а в предлагаемом заработке. Не надо местами причину и следствие путать.
Водители трамваев и троллейбусов в Барнауле будут одновременно исполнять обязанности кондукторов
это случай не фактическая реализация национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"...
14.12.2020 14:35
нельготник
Расскажите, где и для кого существует такая льгота - 200 руб за постоянный проездной.
Так если он льготник, то за него деньги уже заплатили... Т.Е. им не нравится, что я заплатил и пошел пешком...
главу города Барнаула Вячеслава Франка вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте на 3 рубля
для трамваев на 1,5 рубля если по транспортной карте
информацию полнее надобно давать )))
Полное безумие творится в головах у руководителей Горэлектротранса... пара примеров:
- Упразднили остановку "АНИТИМ", на которой садилось в трамвай и выходило очень много народу, а остановку "Барнаульский ремонтно- механический завод" передвинули ото всех возможных организаций в чисто поле. Посмотрите на карту- надо быть просто конченным долболобом, придумать такое.
- В 16:00 у многих организаций на отрезке от Пивзавода до "Учебного центра" заканчивается рабочий день. И, видимо, поэтому, трамваи №2 и №3 стартуют от Пивзавода в 15:55, чтобы люди, закончившие свою работу, полюбовались, как их трамвай, радостно дребезжа помахал им хвостом. А следющий- через 10 минут. Вот и собирают всех, кто не успел, маршрутки да автобусы, а трамвайщики сосут и клянчат наличку у пассажиров....
14.12.2020 14:35
нельготник
а льготники купили раз проездной за 200 рублей и катают.
Проездной билет «Пенсионный безлимитный» 600,00
Проездной билет «Пенсионный лимитированный 45 поездок» 450,00
Проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей» 300,00
а за 200 нетути
тщательней надобно лоббировать интересы маршруточников)))
сообщают "Вести Алтай".
Соответствующий документ МУП "Горэлектротранс" оказалось в распоряжении журналистов.
Хотелось бы хотя бы кривенький скрин с распоряжения увидеть...
А ещё, товарищи, знайте, что оплата труда кондукторов теперь складывается вот как: оклад плюс 20 копеек с каждого билета, оплаченного монетами, что оплачивется картой, никак кондуктору не оплачивается. Ну и выставление планов, это естественно. Вот вам и зарплата 17000 при работе в дребезжащей колымаге, на сквозняке с перегаром, с утра и до поздней ночи. Есть желающие?
вечером пусть еще трамвай помоют, а по выходным ремонтируют его. Зарплаты тыщ 20 наверное достаточно будет. Очередь желающих будет.
14.12.2020 14:56
Митенька ржевский
Сейчас эпидемия. Пойдете кондуктором? Многие на больничном, поэтому нехватка.
пойду лапшу сниму с ушей
Пусть тогда и стрелки чистят
14.12.2020 15:07
- гость -
***
Нет, не пойду. И сочувствую тем людям, кто вынужден работать кондуктором при такоим скотском и гадском к ним отношении. Платить зарплату? Не, мы лучше видеонаблюдение сделаем. Зарплату платить? Не, мы лучше валидаторы купим и за из обслеживание отщёлкивать "дяде" будем... так что, думается, сколько бы Собянин не "подарил" трамваев, через десяток лет в КНР пойдёт эшелон с рельсами... а на базе "Втормет" будут пилить Татры.