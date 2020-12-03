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Перевозчики вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Транспортные компании уже два месяца ждут повышения тарифов
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Главу города Барнаула Вячеслава Франка вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте на 3 рубля, а также компенсировать часть убытков перевозчиков из-за пандемии коронавируса. Такое обращение мэру направил председатель некоммерческого партнерства "Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула" Валерий Касплер.

О чем попросили Франка перевозчики?

В письме, которое имеется в распоряжении amic.ru, перевозчики напомнили о падении пассажиропотока почти на 40%. Льготники и пенсионеры находятся дома на самоизоляции и практически не ездят на автобусах. Кроме того, часть предприятий перевели сотрудников на удаленку. Транспортные компании Барнаула несут колоссальные убытки и убеждают Вячеслава Франка как можно быстрее поднять тариф, иначе им грозит банкротство.

Главу города просят компенсировать предприятиям, осуществляющим льготные перевозки, затраты на ГСМ, а также все недополученные доходы из-за падения пассажиропотока во время пандемии. Чтобы не допустить гибели отрасли, Вячеславу Франку транспортники предложили создать специальную рабочую группу, которая разработает стратегию развития пассажирского транспорта в Барнауле.

На сколько хотят в Барнауле поднять тариф?

Еще 24 сентября на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. До 28 рублей должны были повысить проезд в маршрутках при оплате наличными. Перевозчики уверены, что новые тарифы позволят сохранить отрасль. Руководители крупных барнаульских транспортных компаний заявили, что  они смогут повысить зарплату сотрудникам и погасить кредиты, взятые весной в разгар пандемии коронавируса.

Однако возможный рост цен вызвал возмущение среди горожан, в городе состоялась серия пикетов. Противники повышения стоимости проезда считают, что увеличения цен нельзя допускать до конца 2021 года. Перевозчики надеялись, что тарифы поднимут еще в октябре, потом в ноябре. Однако этот вопрос отложили на конец 2020 года. В недавнем интервью amic.ru директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин сообщил, что предприятие из-за падения пассажиропотока может потерять в следующем году около 163 миллионов рублей. Из-за этого придется отказаться от ремонта вагонов, а также сократить часть персонала.

Когда в последний раз меняли тариф?

В последний раз цены меняли в январе 2019 года, когда проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт стоимость билета стала самой низкой: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись. Отметим, что на днях проезд на 3 рубля подорожал в общественном транспорте Новосибирска.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.12.2020 12:53
- гость -

Лично я считаю, что за вклад в общественный транспорт Барнаула Валерий Касплер давно уже должен в тюрьме сидеть, а не продолжать трясти деньги.

3.12.2020 12:56
- гость -

Да, лучше повысить, чем потом пешком ходить. Я за. Слава Франку.Да зравствует партия "Единая Россия"

3.12.2020 13:01
- гость -

До 28 рублей должны были повысить проезд в маршрутках при оплате наличными.

а в маршрутках кроме чёрного нала еще как можно оплатить проезд...

3.12.2020 13:02
- гость -

Куда Мены и Скании резко исчезли с 60-го маршрута?

3.12.2020 13:02
- гость -

Конечно , пусть компенсируют свои убытки за счет бедных слоев населения, которые еще пользуются этим транспортом. Это так "человечно"

3.12.2020 13:07
- гость -

Главу города просят компенсировать предприятиям, осуществляющим льготные перевозки, затраты на ГСМ, а также ВСЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ из-за падения пассажиропотока во время пандемии.

во как аппетит перед новым годом разыгрался)))
сразу-же возникает вопрос: а почему только пассажироперевозчикам...

3.12.2020 13:16
Вано

Простым смертным гражданам кто компенсирует падение уровня жизни?

3.12.2020 13:16
Гость

Я не понимаю в чем проблема то, 28 рублей и 25, 3 рубля разницы это вообще разговор что ли? Ну пусть поднимают если докажут обоснованность.

3.12.2020 13:19
- гость -

Вообще-то надо поднимать ровно до 30 руб. Так проще всем

3.12.2020 13:21
- гость -

Лучше сразу до 100, чтобы сразу похоронить общественный транспорт с жадными депутатами.

3.12.2020 13:22
- гость -

Я вот тоже недополучил доходы из-за пандемии.
Компенсирует мне кто?
Если вам не выгодно работать, почему вы не пускает на маршрут компании которые готовы работать и зарабатывать на тех-же условиях?

Хороший кстати пример "60" было 2 автобуса , ни кто не ездил ...
Появилась куча "газелей" с ценой проезда ниже чем у остальных газелистов. И работаю люди и зарабатывают. И парк расширяют.
При 23 р. Понятно , что возить тот-же объем за 28 р интереснее...
Но за 50 уже можно на такси прокатиться. И таксисты не просят компенсировать что-то. Уже лет 5 сто рублей тариф. А все дорожает...

3.12.2020 13:25
- гость -

почему молчат до сих пор владельцы кафе и ресторанов, им тоже необходимо обратиться с петицией о компенсации всех недополученных доходов из-за падения потока клиентов во время пандемии и запрета на корпоративы...

3.12.2020 13:28
- гость -

Я не понимаю в чем проблема то, 28 рублей и 25, 3 рубля разницы это вообще разговор что ли?

ну да, +13% вообще не деньги )))
мне-б так зарплату ежегодно повышали...

3.12.2020 13:29
- гость -

Появилась куча "газелей" с ценой проезда ниже чем у остальных газелистов.

Всякие председатели ассоциаций пассажирских перевозчиков Барнаула общественным транспортом не пользуются и не понимают, что человек по пол час на остановке стоять не будет. К примеру, именно каспер и похоронил маршрут 10, который до него прекрасно работал.

3.12.2020 13:32
- гость -

Пусть, тот КасПлер, свои убытки из левых билетиков которые идут мимо валидаторов компенсирует, а по сути, банкроте свои атп, зеленее в городе будет.
"Свято место, пустым не бывает!"

3.12.2020 13:34
- гость -

"Отметим, что на днях проезд на 3 рубля подорожал в общественном транспорте Новосибирска."

А почему не пишете сколько теперь стоит проезд в Новосибе? Раньше у них стоимость была ниже, чем в Барнвуле.

3.12.2020 13:38
- гость -

Да, вот нашел - стоимость проезда в Новосибирске: в автобусах – 24 рубля, в электротранспорте – 23 рубля. Повышение было 8 декабря 2019 года.

Про новое повышение пока ничего нет, собирались на рубль поднять.

3.12.2020 13:39
- гость -

Собственники бизнеса должны прикладывать максимальные усилия, чтобы нормализовать деятельность своих предприятий. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил во вторник глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, на такой подход предпринимателей делают расчет в правительстве.

«На сегодняшний момент те параметры, которые мы видим - ситуация в секторе именно крупного бизнеса, промышленности и так далее в общем и целом нормальна. Есть какие-то отраслевые вопросы, они решаются отраслевыми программами, но по большому счету, мы не видим ни кризиса платежей, ни кризиса в общем сбыта», - признался глава МЭР.

Локдауны в европейских странах ограничивают возможность экспорта, есть десятки и даже сотни каких-то локальных ситуаций, признал он, оговорившись, что «все это не складывается в какую-то резко негативную картину».

«Если в апреле-мае была логика перетерпеть, то сейчас задача - адаптироваться к тому, что есть», - подчеркнул Решетников.

Он добавил, что в следующем году российскую экономику ждет восстановительный рост, и это будет отличным моментом, чтобы заняться структурными изменениям (c)

3.12.2020 13:44
- гость -

Перевозчикам на вортоник кое-что надо

3.12.2020 13:50
- гость -

Надо повысить цены на проезд вдвое. У кого денег нет, пусть пешком ходят. Говорят, от коронавируса ходить полезно.

3.12.2020 13:56
- гость -

Повысить на 3 рубля отказали. Торгуйся. На 2 руб., на 1 руб., на 50 коп....

3.12.2020 13:58
- гость -

3.12.2020 13:22
- гость -
Хороший кстати пример "60" было 2 автобуса , ни кто не ездил ...

Только не 2. Нормально раньше ходили автобусы и ездили люди, так как маршрут проходит практически через весь город.

3.12.2020 14:08
гость

Да действительно, обращаются они с требованием, а ничего что оставшиеся люди, вынужденные ездить и покроют из убытки .
Каждый год что-то требуют!
Вечно не недовольные!
В грязных автобусах ездили, на просьбу фотокарточку открыть, грубость от них сплошная была.
Нам тоже з/п не поднимают и что?

3.12.2020 14:09
Виктор

Но если пассажиропоток падает, то цены надо наоборот снижать, чтобы те, кто раньше думал "ну и ладно, пройду эти 5 остановок", воспользовались транспортом

3.12.2020 14:17
- гость -

Ещё немного и Фунтик сдаст аул на разграбление

3.12.2020 14:22
Павсекакий

А если озвучить личный доход этих просителей? А также - где живут, на чём ездят. Ну чтобы понять, насколько им тяжело.

3.12.2020 14:30
Некто

Дык в октябре обещали обанкротиться, и чет не обанкротились. В ноябре обещали, да все никак! Дайте уже им стать банкротами, а там глядишь другие придут

3.12.2020 14:40
- гость -

3.12.2020 14:30
Некто

Действительно, обьявить тендер на проезд по 15 рублей, и посмотрим, кто из них уйдет)))

3.12.2020 14:52
Вано

А этот Ксплер депутат от ЕР?

3.12.2020 14:56
гость

Зарплату сначала пусть поднимут людям!!!!!! А то цены на все растут, а зарплаты нет!!!!!

3.12.2020 15:04
- гость -

3.12.2020 14:52
Вано
А этот Ксплер депутат от ЕР?

Барнаульская городская Дума
Фракция: Единая Россия
Председатель комитета по экономической политике и собственности

3.12.2020 15:05
гость

А причем тут горэлектротранспорт? Это изначально социальные предприятия и ни о какой прибыли речи быть не может, дотируйте их трансферами из Москвы, которые вам регулярно присылают на преодоление пандемии. Поднимите автобусникам, горэлектротранспорт оставьте на прежнем уровне. В итоге город получит больше выручки, чем сейчас.Вот и все решение.

3.12.2020 15:10
Гость

Народ не видит, что повышение цен следует повышение качества услуги.

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