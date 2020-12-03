Перевозчики вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте Барнаула

Главу города Барнаула Вячеслава Франка вновь просят поднять тариф на проезд в общественном транспорте на 3 рубля, а также компенсировать часть убытков перевозчиков из-за пандемии коронавируса. Такое обращение мэру направил председатель некоммерческого партнерства "Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула" Валерий Касплер.

О чем попросили Франка перевозчики?

В письме, которое имеется в распоряжении amic.ru, перевозчики напомнили о падении пассажиропотока почти на 40%. Льготники и пенсионеры находятся дома на самоизоляции и практически не ездят на автобусах. Кроме того, часть предприятий перевели сотрудников на удаленку. Транспортные компании Барнаула несут колоссальные убытки и убеждают Вячеслава Франка как можно быстрее поднять тариф, иначе им грозит банкротство.

Главу города просят компенсировать предприятиям, осуществляющим льготные перевозки, затраты на ГСМ, а также все недополученные доходы из-за падения пассажиропотока во время пандемии. Чтобы не допустить гибели отрасли, Вячеславу Франку транспортники предложили создать специальную рабочую группу, которая разработает стратегию развития пассажирского транспорта в Барнауле.

На сколько хотят в Барнауле поднять тариф?

Еще 24 сентября на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. До 28 рублей должны были повысить проезд в маршрутках при оплате наличными. Перевозчики уверены, что новые тарифы позволят сохранить отрасль. Руководители крупных барнаульских транспортных компаний заявили, что они смогут повысить зарплату сотрудникам и погасить кредиты, взятые весной в разгар пандемии коронавируса.

Однако возможный рост цен вызвал возмущение среди горожан, в городе состоялась серия пикетов. Противники повышения стоимости проезда считают, что увеличения цен нельзя допускать до конца 2021 года. Перевозчики надеялись, что тарифы поднимут еще в октябре, потом в ноябре. Однако этот вопрос отложили на конец 2020 года. В недавнем интервью amic.ru директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин сообщил, что предприятие из-за падения пассажиропотока может потерять в следующем году около 163 миллионов рублей. Из-за этого придется отказаться от ремонта вагонов, а также сократить часть персонала.

Когда в последний раз меняли тариф?

В последний раз цены меняли в январе 2019 года, когда проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт стоимость билета стала самой низкой: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись. Отметим, что на днях проезд на 3 рубля подорожал в общественном транспорте Новосибирска.