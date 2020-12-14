Путин назвал важнейший инструмент самореализации

Удовольствие, которое получает человек при оказании помощи другим людям, является одним из важнейших стимулов для самореализации, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от этого удовлетворение – это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека", – сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян. По мнению президента, в нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет.