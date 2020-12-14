Две школы Алтайского края вошли в сотню лучших в России

Две школы Алтайского края вошли вошли в сотню лучших по итогам всероссийского конкурса "100 лучших школ России", который проводила "Актион-МЦФЭР". Это Алтайский краевой педагогический лицей-интернат и средняя школа № 117 Барнаула.

Как сообщили в региональном министерстве образования, всего из Алтайского края в конкурсе участвовали 20 общеобразовательных организаций. Выполняя задания, они представили работу всей управленческой команды школы — директора и его заместителей по учебной и воспитательной работе.

Отмечается, что конкурс призван повысить престиж педагогических профессий и усилить кадровый потенциал сферы образования.

Ранее директора рубцовской школы № 23 Юрия Ямилова признали лучшим педагогом Алтайского края. Он преподает историю и обществознание.