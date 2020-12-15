Бывшему замглавы алтайского Минстроя Андрею Голубцову продлили срок ареста

Октябрьский районный суд Барнаула оставил экс-заместителя главы Министерства строительства Алтайского края Андрея Голубцова под домашним арестом еще на два месяца.

Как пишет ИА "Банкфакс", СК продолжает расследование уголовного дела и закрепление доказательной базы, а срок ареста продлевается уже не первый раз.

Напомним, что 11 апреля Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день, 17 апреля, экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако позднее перевели на домашний арест.

По версии правоохранителей, Голубцов получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также за беспрепятственную приемку выполненных работ.