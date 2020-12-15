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Бывшему замглавы алтайского Минстроя Андрею Голубцову продлили срок ареста

, ИА "Амител"
Экс-чиновник проведет дома еще два месяца

Октябрьский районный суд Барнаула оставил экс-заместителя главы Министерства строительства Алтайского края Андрея Голубцова под домашним арестом еще на два месяца.

Как пишет ИА "Банкфакс", СК продолжает расследование уголовного дела и закрепление доказательной базы, а срок ареста продлевается уже не первый раз.

Напомним, что 11 апреля Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день, 17 апреля, экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако позднее перевели на домашний арест.

По версии правоохранителей, Голубцов получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также за беспрепятственную приемку выполненных работ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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