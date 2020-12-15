Алексей Навальный заявил, что его отравители обращались за помощью к химикам из Бийска

Алексей Навальный на своем сайте опубликовал список людей, которые могут быть причастны к его отравлению. Все они – сотрудники ФСБ.

По данным оппозиционера, к инциденту причастны Алексей Александров ("Фролов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Станислав Макшаков, Иван Осипов ("Спиридонов"), Владимир Паняев, Олег Таякин ("Тарасов").

"Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии", – написал Навальный.

В расследовании ему помогали несколько зарубежных изданий, и вместе они пришли к выводу, что готовить отравление спецслужбы начали еще в 2017 году.

Оппозиционер также отметил, что причастные к инциденту люди звонили в бийский Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Предполагается, что там они получили консультацию после неудавшегося отравления. Разработкой ядов институт не занимается, но в 2018 году его специалисты создали порошок, который может удалить следы химического оружия с различных поверхностей. Об этом, как сказано в расследовании, писал "Интерфакс".

Позднее, по словам Навального, несколько участников из группы отравителей полетели в Горно-Алтайск, чтобы встретиться с учеными из Бийска.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

Позднее британская газета Times сообщила о том, что Навального якобы пытались отравить второй раз. Произошло это тогда, когда он лежал в омской больнице.