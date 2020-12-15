Алексей Навальный заявил, что его отравители обращались за помощью к химикам из Бийска

Алексей Навальный на своем сайте опубликовал список людей, которые могут быть причастны к его отравлению. Все они – сотрудники ФСБ.
По данным оппозиционера, к инциденту причастны Алексей Александров ("Фролов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Станислав Макшаков, Иван Осипов ("Спиридонов"), Владимир Паняев, Олег Таякин ("Тарасов").
"Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии", – написал Навальный.
В расследовании ему помогали несколько зарубежных изданий, и вместе они пришли к выводу, что готовить отравление спецслужбы начали еще в 2017 году.
Оппозиционер также отметил, что причастные к инциденту люди звонили в бийский Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Предполагается, что там они получили консультацию после неудавшегося отравления. Разработкой ядов институт не занимается, но в 2018 году его специалисты создали порошок, который может удалить следы химического оружия с различных поверхностей. Об этом, как сказано в расследовании, писал "Интерфакс".
Позднее, по словам Навального, несколько участников из группы отравителей полетели в Горно-Алтайск, чтобы встретиться с учеными из Бийска.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
Позднее британская газета Times сообщила о том, что Навального якобы пытались отравить второй раз. Произошло это тогда, когда он лежал в омской больнице.
Комментарии
Времена изменились, а гэбня продолжает работать по стандартам 40 летней давности. Молодец Алексей, прижал хвост свинорылым упырям.
Как это надоело.
Монстр какой-то. Целые институты работали, а он продолжает писать свои писульки.
Не, ну если их предводитель не пользуется Интернетом и смартфоном - они же должны ему соответствовать...
Опять поднимут вой, а по сути обвинения ничего не скажут!
Эвон как хомячок Аборигейка возбудился. На идиотов рассчитанные речи для него как бальзам.
как распутин , того и травили и били и топили...
15.12.2020 10:23
- гость -
А кто должен говорить? Материала уже более чем достаточно для заведения уголовного дела как по факту отравления так и на этих упырей персонально.
15.12.2020 10:23
- гость -
Если бы ты умел пользоваться головой, то давно бы уже понял, то что предъявляет властям ФБК очень серьезные обвинения и если это ложь их уже давно бы всех пересадили, но проблема в том что каждой их слово подтверждено справками, выписками и прочими документами.
Идиоты это те кто слушает Путина на его так называемых конференциях. Скоро кстати будет, сбегай утешься.
Алёша Божий человек совсем рехнулся от своей мании величия.
Кабы кровавой гэбне была нужда, мокрого места от "борцуна" не осталось бы...
Или Алёша- горец бессмертный? )))
Навального можно не любить, но расследование просто блеск! Макнули контору лицом в субстанцию. Это не просто провал спецаперации, это глобальное фиаско на уровне всей системы управления. А главное - ключевые источники расследования. Слитая за деньги информация Большого Брата. Интересно, Яровая сейчас икает?
Идиоты это те кто слушает Путина на его так называемых конференциях. Скоро кстати будет, сбегай утешься.
Аборигейка, ты так тщательно следишь за Путинскими выступлениями, да и вообще за ним, параллельно дуя в его сторону пердячим паром, что возникают сомнения в твоей антипутиности. Ты латентный путинист. Признайся в этом и твоя никчемная жизнь расцветет новыми красками.
АБОРИГЕН с аватаркой - Аденауэра. Офигеть. Ты чей АБОРИГЕН?
15.12.2020 10:31
макс
***
Подтвердите свои реплики пруфами, а то уж больно Ваша болтовня смахивает на наркоманский трип одного персонажа в Омске...
15.12.2020 10:28
Митенька ржевский
Или Алёша- горец бессмертный?
Должны же бийские студенты на ком-то учиться.
15.12.2020 10:24
АБОРИГЕН
Должен и обязан Путин - ведь он публичное лицо и Навальный его обвиняет!
15.12.2020 10:28
Митенька ржевский
А в кровавой гэбне нет дилетантов, показушников, бездельников - они по вашему и не люди?!
Не хватает только поезда, на котором этот защитник пролетариев 100 лет назад приехал в Москву и история знает чем это все закончилось. Может хватит этому Ленину 21 века верить?
15.12.2020 10:46
- гость -
Правильно - будем верить путинусоловьевусимоньян и прочей братве!
даешь международные санкции против Бийска!
15.12.2020 10:46
- гость -
Неуч, это был опломбированный вагон - но в нем путин из германии был вывезен!
а порошок, который удаляет следы сильнодействующих веществ, называется "сибирская кошка"
Лёша жене Юле: "Фантазер" - ты меня называла!" ))))))
Оказывается, пол страны охотилось за Лешей, и он об этом знал, безметяжно развлекаясь в гостинице с британской шпионкой.
А ведь эти гастролёры пока волочились по стране за Навальным и подбирали среднюю дозу яда, массу людей перетравили или поставили на грань жизни и смерти. Больше чем у верен, что эти факты есть и скоро будут опубликованы. Меня поражают защитники режима - вас же как хорьков могут притравить для тренировки и сказать что так и должно быть.
Походу скоро будет много санкций. И слава Богу.
Нет. Я на фронте санитаром был. Да… Дела-делишки… — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?
— Слышали.
— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?
— Да.
— Нет. Про другое.
— А какое еще? Разве еще было?
— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.
— Когда это было?
— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.
— А кто стрелял?
Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.
— Где покушение-то было?
Бронька молчал.
Люди удивленно переглядывались.
— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза… И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно!» И как-то грустно усмехался.
Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывая палочкой отскочившие угольки в костер… Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.
— Вы серьезно?
— А как вы думаете? Что я, не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.
— Да ну ерунда какая-то…
— Где стреляли-то? Как?
— Из «браунинга»… Вот так — нажал пальчиком, и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.
Недоверчивые люди терялись.
— А почему об этом никто не знает?
— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете… В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.
— Это что-то смахивает на…
— Погоди. Как это было?
Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.
— Разболтаете ведь?
Опять замешательство.
— Не разболтаем…
— Честное партийное?
— Да не разболтаем! Рассказывайте.
— Нет, честное партийно
А где фотографии нарыли интересно?
Глядя на российское образование, медицину, космос, экономику и пр. - я не удивлён квалификации спецслужб. Деградация во всём.
куда ни зайдешь - везде в уши дуют про навального... надоело реально.
Под Итальянцем, случаем, не Навальный пишет? Слишком много от него неадекватных постов в последнее время.
А где фотографии нарыли интересно?
---
наверняка они за границу выезжают (выезжали). из американского посольства могли принести))))
а цель всего этого - чтобы Пу назвал по имени того, кого он никогда по имени не называет. ну вы поняли
А мы думали наш Бийск наукоград давно загнулся, а оно вон как оказывается! Если так дело дальше пойдет, то мы не удивимся что и прививка от коронавируса будет изобретена в Бийске! Ну, согласитесь приятная новость?! Мы Бийск и так и этак, а они там живут и еще изобретения миру вытворяют.
11:00
- гость -
А где фотографии нарыли интересно?
---
Так в России любую базу можно купить. Или думаете, как вам с колл-центра Сбербанка названивают и номер карты называют?
Ничего себе какие в Бийске мозги работают! За 15 тыщ!
15.12.2020 11:02
гость
Воооот!!!! Еще как надоело!
P.S. А Навальному куда теперь деваться - что велят, то и говорит.
15.12.2020 10:34
Митенька ржевский
Всё подтверждено расследованиями. За каждый словом ФБК есть доказательства, потому что они не имеют права на ошибку. Вся кремлевская камарилья буквально под лупой исследует эти расследования и ищут повод зацепиться, но не получается. По этому им единственное что остается это создавать фоновый шум с помощью своей команды клоунов. Бедняги, с помощью подконтрольной думы напринимали кучу законов пытаясь закрыть рот, а ничего не выходит, не работают законы против неопровержимых доказательств. Любое официально расследование в рамках уголовного дела (которые никак не хотят заводить по разным надуманным поводам) неизбежно приведет к этому пожилом гражданину.
Просто Путин не заметил что времена изменились и то что работало 30 лет назад, сегодня уже не работает. Он провафлил всё, в итоге провал за провалом.
Никита Исаев перед смертью сказал подруге "Отравили". Никто на это не обратил внимание. У Сергея Доренко подозрительная смерть.
11:02
гость
куда ни зайдешь - везде в уши дуют про навального... надоело реально.
-----
Та ти моё бедненькое солнышко лахтинское, небось куратор под дулом пистолета заставляет читать комментарии про Навального? Как спасти тебя из плена? Моргни два раза.
На Скрипалях спалились, но продолжают все отрицать и в случае с Навальным. Десятки версий придумали.
15.12.2020 11:09
АБОРИГЕН
Всё подтверждено расследованиями. За каждый словом ФБК есть доказательства
С вакциной "Спутник" ФБК конкретно сел в лужу. Теперь, когда уже в нескольких странах открывается ее производство, в том числе в капиталистической Южной Корее, молчат и обтекают.
Самое смешное в каком клоповнике живёт лысый, к которому ЦНН ломились и которых он испугался. Что называется - "служи чувачок - получишь значок"
15.12.2020 11:02
гость
куда ни зайдешь - везде в уши дуют про навального... надоело реально.
--------------
Две недели не слышно было ничего. А тут специалисты попались с поличным благодаря Яровой. Яровая работает на британскую разведку, собирает данные о россиянах.
11:16
С вакциной "Спутник" ФБК конкретно сел в лужу. Теперь, когда уже в нескольких странах открывается ее производство, в том числе в капиталистической Южной Корее, молчат и обтекают.
------
Помню истошные визги про
Москва потребовала объяснений от Парижа после публикаций о беседе Путина с Макроном
Москва ждет от Парижа объяснений по поводу новой утечки содержания беседы президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном во французские СМИ. Там сообщалось, что российский лидер якобы просил Макрона производить российскую вакцину на французских мощностях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
------
Макрон просёк с кем нужно общаться публично и под запись. А то начнутся ихтамнеты и прочие письма Януковича. По-койся с миром Чу-ркин.
А знаете что мне это все напоминает? Американскую комедию Остин Пауэрс. Там еще сын Доктора Зло говорит: Папа а можно я просто выстрелю ему в голову? И все нет проблемы. А Доктор Зло отвечает: ты что, так нельзя, злодеи мы или нет? Его обязательно должны сожрать окуни мутанты! Только так!
Это реально превратилось в тупую комедию. Хотели бы убить прострелили бы башку как Немцову.
У сколько здесь сказочников,навальнята по ходу
15.12.2020 11:24
- гость -
К чему здесь про тупость поедателей лягушек? Вряд ли Макрону после этого доверят какие-либо секретные сведения, в том числе по линии Интерпола.
11:24
Хотели бы убить пр-острелили бы башку как Немцову.
-----
Вы сейчас обвинили Кремель в вознесении Не-мцова или мне показалось?
11:29
- гость -
Вряд ли Макрону после этого доверят какие-либо секретные сведения, в том числе по линии Интерпола.
----
Да-да. Жгите ещё.
Про провал спецслужб можете хлеборезки прикрыть.
Если уж наваленному в табло какой-то пионер вылил пузырёк зелёнки (а Алёша её радостно размазал), то смог бы и кислоты плеснуть... и даже не пионер.
Вот и фото банды "Ядовитые гадюки".Попались,голубчики.От ока Алёхи ничего не ускользнёт.А босс их-президент Российской Федерации.Но не на того он напал.
11:29
- гость -
Вряд ли Макрону после этого доверят какие-либо секретные сведения
-----
Очнитесь, в новости висят фото офицеров спецслужб. Какие у России могут быть секреты?
Навальный точно шизофренией не страдает?
11:30
Митенька ржевский
Ну так и Литвиненко могли нашпиговать свинцом, но вот только загадили полонием гостиницу и квартал вокруг неё. А Луговой стал депутатом.
Хотели бы да бы сделали. Троцкого вон как обставили это в те времена. НЕ нужно было его отдавать немцам. Лечить нужно было дома .
У лехаима шизофрения плюс мания величия.
Навальный точно шизофренией не страдает?
Он ей наслаждается!
11:35
Вано
Чё там, Симньян в твиттере уже кукарекнула или методички ещё не готовы?
Если уж наваленному в табло какой-то пионер вылил пузырёк зелёнки
-------------
Когда вылили зеленки, один из персонажей выше был в этом городе. Об этом сказал Навальный.
15.12.2020 10:18
АБОРИГЕН
Ты смешон.
15.12.2020 11:31
- гость -
Как бы американских ЦРУ-шников тоже знают в лицо и пофамильно. Спецслужбы мира даже общаются между собой.
Очень уж охранник березовского насаждал Путину,живя в Лондоне ))
15.12.2020 10:27
АБОРИГЕН
Хоть бы одним глазком посмотреть на пишущего такую дичь)
11:38
- гость -
Как бы американских ЦРУ-шников тоже знают в лицо и пофамильно. Спецслужбы мира даже общаются между собой.
----
Дуа и в баню вместе ходят.
15.12.2020 10:31
макс
Еще один Абориген 2,0))
15.12.2020 11:36
- гость -
У лехаима шизофрения плюс мания величия.
-------------------
Скрипали, Кара-Мурза, Исаев, Навальный. Все шизофреники?
Судя по комеентариям, есть ещё кучка идиотов, верящих в подобный бред. Собственно все высеры анального на них и рассчитаны.
15.12.2020 11:09
АБОРИГЕН
Кстати, как прокомментируете попытку отравления Наполеона из 6 палаты?
"Какие отвратительные рожи" все как на подбор яйцеголовые !
15.12.2020 11:42
- гость -
Судя по комеентариям, есть ещё кучка идиотов, верящих в подобный бред. Собственно все высеры анального на них и рассчитаны.
---------------
Путину, Соловьеву, Пескову верить надо, а остальные идиоты да?
Вижу, что многим не печёт в этой новости от расследования Навального. Совсем не печёт. Нисколечко.
У лахты сегодня будет тяжёлый день.
11:42
анального
-----
У вас какая то фиксация на этом слове? Травма детства? Подвергались сексуальному насилию?
15.12.2020 11:40
- гость -
Дуа и в баню вместе ходят.
Почитай про визиты Помпео в Москву.
11:51
- гость -
Я лучше ещё раз про Кривоноговых почитаю. Про их миллиарды.
Боря вы свое лицо засветите на амике , публика просит. Ваше мировоззрение такое специфичное и циничное, просто жесть.
15.12.2020 11:53
- гость -
Про миллиарды Билла уже неинтересно?
11:56
- гость -
Какого Билла?
11:55
Ваше мировоззрение такое специфичное и циничное, просто жесть
------
Что плохого в цинизме?
С вакциной "Спутник" ФБК конкретно сел в лужу. Теперь, когда уже в нескольких странах открывается ее производство, в том числе в капиталистической Южной Корее, молчат и обтекают.
Тут вы правы, в Южной Корее капиталисты, они за деньги хоть говно на палке производить будут, только платить успевай. Только вот странно себе почему то не просят они эту вакцину чудодейственную
Если б у нас было полицейское государство то Абориген (вместе с месным) тут уже даавно б ничего не писали.
Кстати, спецслужбам пора обратить внимание на чела с аватаркой главы враждебного государства, у которого в правительстве были фашисты....
15.12.2020 12:04
Иsтина
Не прогоняйте туфту. Всем понятно, что данный персонаж пишет не из России. Как минимум откуда-нибудь с Трибалтики.
15.12.2020 12:04
Иsтина
Если б у нас было полицейское государство
---------------
Просто интернет пока сложно контролировать, это вам Соловьев ТВ.
Ну вот ! А то кричат , что Алтай умирает , ан нет - живёт . И на Лёшеньке студентов тренирует . А хотели бы грохнуть - давно бы грохнули и комар носу не подточил .
12:04
Иsтина
Кстати, спецслужбам пора обратить внимание на чела с аватаркой главы враждебного государства, у которого в правительстве были фашисты
--------
Начав политическую карьеру во времена кайзеровской Германии и Веймарской республики, Аденауэр решительно отверг национал-социализм и после прихода к власти Адольфа Гитлера ушёл со всех постов. После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне Аденауэр стал одним из основателей партии ХДС, которую возглавлял с 1950 по 1966 год.
---------
Как видим, что Конрад ненавидел нацистов, до того, когда это стало мейнстримом и никаких писулек и договоров с гарантиями, с ними не подписывал. В отличии от..
Вот простая и рабочая схема: берется какой нибуть психический нацбол, как месть за того же тесака, вечерком дырявит восемь раз лелика, сам вешается в сизо. ФСЁ. Классика.
Зачем нафиг городить эту чушь с отравлениями?
12:11
Затем, что нацболы закончились 10 лет назад.
15.12.2020 12:11
Арго
Зачем нафиг городить эту чушь с отравлениями?
--------------
Людям почему то не нравится когда напротив Кремля на глазах свидетелей убивают известных политиков.
У запутинцев один ответ:"Придумал все, после отравления самогоном".
15.12.2020 11:16
- гость -
В чем ФБК сел в лужу с вакциной? Что, не было нарушений правил и регламентов при разработке вакцины, не было административного давления, не было "особого режима регистрации"? Ну ты хотя бы разобрался о чем говорит ФБК прежде чем кукарекать про свои лужи. Что, повезло в этот раз, пронесло? Это не отменяет того факта что это ситуация не нормальная. В следующий раз может и не повести, ведь привычка давить и прессовать никуда не исчезнет.
Иsтина, по трубам этого враждебного государства, поставленных нам в кредит на деньги этого же враждебного государства мы ещё со времён совка качаем трупный яд разложившихся динозавров на Запад. И гаджет по которому ты стучишь пальцем, излагая свои истины, куплен на валюту от поставок тому же Западу. А без этого у вас был бы на дворе ваш любимый застойный предперестроечный 84 год.
Навальный, если не уверен, то об этом говорит, а не врет как Соловьев и Песков.
10:59 Итальянец «Меня поражают защитники режима»
То есть, если хочешь разобраться в этом отравлении и видишь неправоту Навального, то сразу становишься защитником нынешнего режима? Меня поражают люди, которые недавно прославляли Ельцина, а потом кричали на митингах–«Долой Ельцина». Ну, пришел ему на смену молодой, непьющий Путин. И что изменилось при Путине в том режиме, который установили те, кто кричал за Ельцина? Ничего, как были буржуи при власти, так и остались. Теперь кричат: «Долой Путина». Ладно, поменяете его на Навального, за которого так вы болеете, думаете, что-то изменится в этом режиме? Как грабили народ буржуи, так и будут, ничего не изменится! И будет Навальный как миленький защищать этих буржуев. А через некоторое время будете опять кричать; «Долой Навального». Менять надо систему, а не людей, которые у власти!
Я говорил про то что в его правительстве были фашисты
...Результаты того исследования показали, в частности, что бывшие нацисты устраивали на работу других бывших нацистов. Например, в нем фигурировал Ханс Глобке, который сделал карьеру в министерстве внутренних дел "третьего рейха", а также участвовал в издании комментария к Нюрнбергским расовым законам. После войны он втерся в доверие к тогдашнему канцлеру Конраду Аденауэру и устраивал на высокие посты в министерстве внутренних дел своих бывших товарищей по партии.
Ну и еще про любимчика Аборигена:
в 1936 году Аденауэр получил щедрую государственную пенсию, которая позволила ему выстроить собственный дом. Чтобы еще более приблизиться к режиму, Аденауэр вступил в нацистскую благотворительную организацию, а в 1940 году затребовал себе нескольких французских военнопленных для строительства дома, не забыв получить от государства деньги на их содержание.
15.12.2020 12:32
Итальянец
куплен на валюту от поставок тому же Западу
-------
Ты сам в 84 году остался. -С 2000-х готов техника в Китае, а не на Западе производится.
12:33
@@
Вы к чему сейчас призываете?
ну и на последок
Газета «Правда» откликнулась на избрание Аденауэра канцлером 16 сентября 1949 года, напечатав сообщение ТАСС под заголовком:
«Американская марионетка Аденауэр — канцлер западногерманского сепаратного правительства».
Донатенфюреру сейчас крайне необходимо находиться в инфополе, в противном случае он уйдёт в небытие.
12:35
Иsтина
Ну и еще про любимчика Аборигена:
в 1936 году Аденауэр получил щедрую государственную пенсию, которая позволила ему выстроить собственный дом.
-------------
Кроме Платошкина есть данные?
С этими как поступим?
Вильгельм Адам был подполковником Вермахта, адъютантом Фридриха Паулюса, командующего 23 армейским корпусом
член НСДАП с 1923 года, участник Пивного Путча
член СА и "Стального шлема" с 1933 (обершарфюрер)
c 1950 - министр финансов Саксонии и член "Народной палаты"
с 1952 - полковник Народной армии ГДР и начальник офицерского училища для чинов военной милиции
----
Manfred Ewald - министр спорта ГДР почти 25 лет
Министерский советник Erich Apel занимался организацией работ на полигоне в Пенемюнде, в том числе - с участием заключенных
"Менять надо систему, а не людей, которые у власти!"
-----
Так они же не хотят ничего менять, потому что систему эту специально под себя строили, чтобы их от этой власти и денег никто не мог отодвинуть.
12:38
Иsтина
Газета «Правда» откликнулась
-----
Как там совята любили приговаривать? В Известиях нет известий, а в Правде - правды?
Мне нужно имя и задаток...живопыра,репейник,стенолом,железная рука и чертоглот...
15.12.2020 12:33
@@
Если бы ты хоть немножко интересовался деятельностью ФБК и Навального, а не кукарекал то что кукарекают по федеральным ТВ, то знал бы, что цель ФБК и состоит в том чтобы создать работающую систему сдержек и противовесов, чтобы никто и никак не смог демонтировать, упростить и подмять под себя всю государственную систему управления и ветвей власти, как это планомерно сделал Путин начиная с первого своего президентского срока. Вся деятельность фонда и рассчитана на то, чтобы создать коалиционное правительство и соскочить наконец то уже от замыкания всех вопросов на одном единственном человека. Работать должна система, а на "раб на галерах". Первая цель это разрушить монополию власти Едра через умное голосование. Прекратить эти единогласные решения под козырёк и долгие, продолжительные аплодисменты переходящие в овации. Победившие оппозиционные кандидаты на местных уровнях уже дают прикурить этому едросовскому болоту. Путин понимает, что впереди выборы в гос.думу и полный разгром Едра, выиграть эти выборы он сможет только если отменит их вообще или нарусует результат как Сашка, но тогда ему придётся тоже не сладко.
15.12.2020 12:29
АБОРИГЕН
Абориген возьмите так любимые доказательства и сходите в суд. Не нравится российский, можете обратиться в любой. СНН уже провело своё расследование и даже немецкая пресса не нашла НИЧЕГО. Вся их информация основана на словах лёшика. Почитайте официальные заключения, про "новичёк" не у кого не слова.
Навальный со сцены:
— Кто здесь власть?
— Мы здесь власть, — отвечает себе под нос омоновец, поправляя каску.
Если бы даже и траванули, то уж никак не запрещённым боевым армейским отравляющим веществом класса "Новичок" ) Вся эта "катавасия" с Новичком, начиная от скрипалей, политически надуманная и рассчитана на то, чтобы опорочить Россию.Одни раздувают,другие подтявкивают и только идиоты могут поверить в это всерьёз.
13:03
- гость -
Если бы даже и траванули, то уж никак не запрещённым боевым армейским отравляющим веществом класса "Новичок" )
Вы считаете, что Россия может отравить оппозиционера?
Отравили боевым нервно-паралитическим веществом,отправили в больницу,персонаж скорее жив чем мёртв,полетели за чистящим веществом от Новичка и через сутки отправили на лечение в Германию ))))))
Надеюсь эти рожи доживут до своего Нюрнберга. Там тоже офицеры думали что их не осудят никогда.
12:59
- гость -
Навальный со сцены:
— Кто здесь власть?
— Мы здесь власть, — отвечает себе под нос омоновец, поправляя каску.
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Путин со сцены:
- Хотите пенсий!
- Не хотим, - отвечает себе под нос глубинный народ!
- Ну вот и ладушки - отвечает довольный Гарант Конституции.
15.12.2020 13:03
- гость -
Идиоты верят власти, которая порочит Навального, но факты не опровергает! Кто им мешает по пунктам разбить эту схему. Показать, что эти люди трактористы и таксисты, а телефонов у них отродясь не было!!!
13:10
- гость -
О, вот и 09.00 утра по Москве пробило. Закипела работа.
13:09
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Он "настроил" для себя много врагов,копаясь в их делах и белье.
"Одни раздувают,другие подтявкивают..."
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Не-не, "подхрюкивают".
Прям спать не могут, не опорочив Россиюшку, прям как заноза в заднице у них она.
13:14
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Песков назвал это тупой чушью для дурачков и власти копаться в ней не намереваются.
и таксисты, а телефонов у них отродясь не было!!!
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Вы таксистов последний раз не 1984 году видели? -Они все уже спец программами пользуются на смартоне или планшетнике.
я даже посмотрел, а ну как настоящих доказательств подбросит. А нет, всё как обычно: "они травили меня годами, но никак не могли подобрать правильную дозировку". Любопытный факт, что "жуткий отравитель" жил по соседству с Сисяном аж в 2002-ом году выглядит особенно мощным доказательством
Не верю.
Я понимаю, конечно, что ледоруб дёшево и сердито. Но и Алеша не Троцкий.
Чахлик невмирущий - Леша Сисян. Смешно читать все потуги оправдать его "деятельность". Ещё смешнее читать про целых 8! "агентов ФСБ" которые не смогли угробить этого Чахлика. Ну и удивляет количество навальнят - соросят в Барнауле. Как в какой-нибудь Жмеринке...
15.12.2020 13:21
- гость -
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Откуда эти фамилии взялись? Случайная выборка из соцсетей?
Нифига себе сколько троллей, даже на алтайском портале, прям у них установка все что про навального туда и бежать.
15.12.2020 13:14
- гость -
15.12.2020 13:03
- гость -
Идиоты верят власти, которая порочит Навального, но факты не опровергает! Кто им мешает по пунктам разбить эту схему. Показать, что эти люди трактористы и таксисты, а телефонов у них отродясь не было!!!
Спец службы Германии предоставили факты по Новальному. Правительство их рассмотрела и не НАШЛА фактов позволяющих внести санкции против России за Навального. А вы тут продолжаете навоз на вентилятор набрасывать. Успокойтесь пошлите лёшику деньги. Остынете.
В понедельник я постоял у автомобиля Тесла, меня сфотали.
Во вторник у БМВ Х7, и тоже удачная фотка. В среду зафотали проходящим мимо порше панамера.
В пятницу мое корыто за 250 тысяч рублей сломалось у элитного жилого комплекса. Корыто в кадр не вошло, но мой деловитый вид вызывающий эвакутор сделал меня соседом ряда высокопоставленных чиновников. Дальше остается придумать легенду о очередном путинском олигархе. Вот весь уровень расследований навальнят