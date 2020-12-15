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Алексей Навальный заявил, что его отравители обращались за помощью к химикам из Бийска

, ИА "Амител"
По словам блогера, готовить его убийство спецслужбы начали еще в 2017 году
Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Алексей Навальный на своем сайте опубликовал список людей, которые могут быть причастны к его отравлению. Все они – сотрудники ФСБ.

По данным оппозиционера, к инциденту причастны Алексей Александров ("Фролов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Станислав Макшаков, Иван Осипов ("Спиридонов"), Владимир Паняев, Олег Таякин ("Тарасов").

"Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии", – написал Навальный.

В расследовании ему помогали несколько зарубежных изданий, и вместе они пришли к выводу, что готовить отравление спецслужбы начали еще в 2017 году. 

Оппозиционер также отметил, что причастные к инциденту люди звонили в бийский Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Предполагается, что там они получили консультацию после неудавшегося отравления. Разработкой ядов институт не занимается, но в 2018 году его специалисты создали порошок, который может удалить следы химического оружия с различных поверхностей. Об этом, как сказано в расследовании, писал "Интерфакс".

Позднее, по словам Навального, несколько участников из группы отравителей полетели в Горно-Алтайск, чтобы встретиться с учеными из Бийска.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

Позднее британская газета Times сообщила о том, что Навального якобы пытались отравить второй раз. Произошло это тогда, когда он лежал в омской больнице. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.12.2020 10:18
АБОРИГЕН

Времена изменились, а гэбня продолжает работать по стандартам 40 летней давности. Молодец Алексей, прижал хвост свинорылым упырям.

15.12.2020 10:20
- гость -

Как это надоело.

15.12.2020 10:22
- гость -

Монстр какой-то. Целые институты работали, а он продолжает писать свои писульки.

15.12.2020 10:23
- гость -

Не, ну если их предводитель не пользуется Интернетом и смартфоном - они же должны ему соответствовать...
Опять поднимут вой, а по сути обвинения ничего не скажут!

15.12.2020 10:23
- гость -

Эвон как хомячок Аборигейка возбудился. На идиотов рассчитанные речи для него как бальзам.

15.12.2020 10:24
- гость -

как распутин , того и травили и били и топили...

15.12.2020 10:24
АБОРИГЕН

15.12.2020 10:23
- гость -
А кто должен говорить? Материала уже более чем достаточно для заведения уголовного дела как по факту отравления так и на этих упырей персонально.

15.12.2020 10:27
АБОРИГЕН

15.12.2020 10:23
- гость -
Если бы ты умел пользоваться головой, то давно бы уже понял, то что предъявляет властям ФБК очень серьезные обвинения и если это ложь их уже давно бы всех пересадили, но проблема в том что каждой их слово подтверждено справками, выписками и прочими документами.
Идиоты это те кто слушает Путина на его так называемых конференциях. Скоро кстати будет, сбегай утешься.

15.12.2020 10:28
Митенька ржевский

Алёша Божий человек совсем рехнулся от своей мании величия.
Кабы кровавой гэбне была нужда, мокрого места от "борцуна" не осталось бы...
Или Алёша- горец бессмертный? )))

15.12.2020 10:31
макс

Навального можно не любить, но расследование просто блеск! Макнули контору лицом в субстанцию. Это не просто провал спецаперации, это глобальное фиаско на уровне всей системы управления. А главное - ключевые источники расследования. Слитая за деньги информация Большого Брата. Интересно, Яровая сейчас икает?

15.12.2020 10:33
- гость -

Идиоты это те кто слушает Путина на его так называемых конференциях. Скоро кстати будет, сбегай утешься.


Аборигейка, ты так тщательно следишь за Путинскими выступлениями, да и вообще за ним, параллельно дуя в его сторону пердячим паром, что возникают сомнения в твоей антипутиности. Ты латентный путинист. Признайся в этом и твоя никчемная жизнь расцветет новыми красками.

15.12.2020 10:34
гость

АБОРИГЕН с аватаркой - Аденауэра. Офигеть. Ты чей АБОРИГЕН?

15.12.2020 10:34
Митенька ржевский

15.12.2020 10:31
макс
***
Подтвердите свои реплики пруфами, а то уж больно Ваша болтовня смахивает на наркоманский трип одного персонажа в Омске...

15.12.2020 10:36
- гость -

15.12.2020 10:28
Митенька ржевский
Или Алёша- горец бессмертный?

Должны же бийские студенты на ком-то учиться.

15.12.2020 10:40
- гость -

15.12.2020 10:24
АБОРИГЕН

Должен и обязан Путин - ведь он публичное лицо и Навальный его обвиняет!

15.12.2020 10:44
- гость -

15.12.2020 10:28
Митенька ржевский

А в кровавой гэбне нет дилетантов, показушников, бездельников - они по вашему и не люди?!

15.12.2020 10:46
- гость -

Не хватает только поезда, на котором этот защитник пролетариев 100 лет назад приехал в Москву и история знает чем это все закончилось. Может хватит этому Ленину 21 века верить?

15.12.2020 10:53
- гость -

15.12.2020 10:46
- гость -

Правильно - будем верить путинусоловьевусимоньян и прочей братве!

15.12.2020 10:54
гiсть

даешь международные санкции против Бийска!

15.12.2020 10:55
- гость -

15.12.2020 10:46
- гость -

Неуч, это был опломбированный вагон - но в нем путин из германии был вывезен!

15.12.2020 10:55
гiсть

а порошок, который удаляет следы сильнодействующих веществ, называется "сибирская кошка"

15.12.2020 10:58
- гость -

Лёша жене Юле: "Фантазер" - ты меня называла!" ))))))

15.12.2020 10:58
- гость -

Оказывается, пол страны охотилось за Лешей, и он об этом знал, безметяжно развлекаясь в гостинице с британской шпионкой.

15.12.2020 10:59
Итальянец

А ведь эти гастролёры пока волочились по стране за Навальным и подбирали среднюю дозу яда, массу людей перетравили или поставили на грань жизни и смерти. Больше чем у верен, что эти факты есть и скоро будут опубликованы. Меня поражают защитники режима - вас же как хорьков могут притравить для тренировки и сказать что так и должно быть.

15.12.2020 10:59
- гость -

Походу скоро будет много санкций. И слава Богу.

15.12.2020 11:00
миль пардон, мадам

Нет. Я на фронте санитаром был. Да… Дела-делишки… — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?

— Слышали.

— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?

— Да.

— Нет. Про другое.

— А какое еще? Разве еще было?

— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. — Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.

— Когда это было?

— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.

— А кто стрелял?

Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.

— Где покушение-то было?

Бронька молчал.

Люди удивленно переглядывались.

— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза… И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно!» И как-то грустно усмехался.

Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывая палочкой отскочившие угольки в костер… Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.

— Вы серьезно?

— А как вы думаете? Что я, не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю. Знаю, дорогие товарищи.

— Да ну ерунда какая-то…

— Где стреляли-то? Как?

— Из «браунинга»… Вот так — нажал пальчиком, и — пук! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал.

Недоверчивые люди терялись.

— А почему об этом никто не знает?

— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете… В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.

— Это что-то смахивает на…

— Погоди. Как это было?

Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.

— Разболтаете ведь?

Опять замешательство.

— Не разболтаем…

— Честное партийное?

— Да не разболтаем! Рассказывайте.

— Нет, честное партийно

15.12.2020 11:00
- гость -

А где фотографии нарыли интересно?

15.12.2020 11:01
- гость -

Глядя на российское образование, медицину, космос, экономику и пр. - я не удивлён квалификации спецслужб. Деградация во всём.

15.12.2020 11:02
гость

куда ни зайдешь - везде в уши дуют про навального... надоело реально.

15.12.2020 11:04
- гость -

Под Итальянцем, случаем, не Навальный пишет? Слишком много от него неадекватных постов в последнее время.

15.12.2020 11:05
гiсть

А где фотографии нарыли интересно?
---
наверняка они за границу выезжают (выезжали). из американского посольства могли принести))))
а цель всего этого - чтобы Пу назвал по имени того, кого он никогда по имени не называет. ну вы поняли

15.12.2020 11:06
- гость -

А мы думали наш Бийск наукоград давно загнулся, а оно вон как оказывается! Если так дело дальше пойдет, то мы не удивимся что и прививка от коронавируса будет изобретена в Бийске! Ну, согласитесь приятная новость?! Мы Бийск и так и этак, а они там живут и еще изобретения миру вытворяют.

15.12.2020 11:07
- гость -

11:00
- гость -
А где фотографии нарыли интересно?
---
Так в России любую базу можно купить. Или думаете, как вам с колл-центра Сбербанка названивают и номер карты называют?

15.12.2020 11:08
Гость

Ничего себе какие в Бийске мозги работают! За 15 тыщ!

15.12.2020 11:08
- гость -

15.12.2020 11:02
гость

Воооот!!!! Еще как надоело!

P.S. А Навальному куда теперь деваться - что велят, то и говорит.

15.12.2020 11:09
АБОРИГЕН

15.12.2020 10:34
Митенька ржевский

Всё подтверждено расследованиями. За каждый словом ФБК есть доказательства, потому что они не имеют права на ошибку. Вся кремлевская камарилья буквально под лупой исследует эти расследования и ищут повод зацепиться, но не получается. По этому им единственное что остается это создавать фоновый шум с помощью своей команды клоунов. Бедняги, с помощью подконтрольной думы напринимали кучу законов пытаясь закрыть рот, а ничего не выходит, не работают законы против неопровержимых доказательств. Любое официально расследование в рамках уголовного дела (которые никак не хотят заводить по разным надуманным поводам) неизбежно приведет к этому пожилом гражданину.
Просто Путин не заметил что времена изменились и то что работало 30 лет назад, сегодня уже не работает. Он провафлил всё, в итоге провал за провалом.

15.12.2020 11:13
- гость -

Никита Исаев перед смертью сказал подруге "Отравили". Никто на это не обратил внимание. У Сергея Доренко подозрительная смерть.

15.12.2020 11:14
- гость -

11:02
гость
куда ни зайдешь - везде в уши дуют про навального... надоело реально.
-----
Та ти моё бедненькое солнышко лахтинское, небось куратор под дулом пистолета заставляет читать комментарии про Навального? Как спасти тебя из плена? Моргни два раза.

15.12.2020 11:15
- гость -

На Скрипалях спалились, но продолжают все отрицать и в случае с Навальным. Десятки версий придумали.

15.12.2020 11:16
- гость -

15.12.2020 11:09
АБОРИГЕН
Всё подтверждено расследованиями. За каждый словом ФБК есть доказательства

С вакциной "Спутник" ФБК конкретно сел в лужу. Теперь, когда уже в нескольких странах открывается ее производство, в том числе в капиталистической Южной Корее, молчат и обтекают.

15.12.2020 11:17
- гость -

Самое смешное в каком клоповнике живёт лысый, к которому ЦНН ломились и которых он испугался. Что называется - "служи чувачок - получишь значок"

15.12.2020 11:20
- гость -

15.12.2020 11:02
гость
куда ни зайдешь - везде в уши дуют про навального... надоело реально.
--------------
Две недели не слышно было ничего. А тут специалисты попались с поличным благодаря Яровой. Яровая работает на британскую разведку, собирает данные о россиянах.

15.12.2020 11:24
- гость -

11:16
С вакциной "Спутник" ФБК конкретно сел в лужу. Теперь, когда уже в нескольких странах открывается ее производство, в том числе в капиталистической Южной Корее, молчат и обтекают.
------
Помню истошные визги про

Москва потребовала объяснений от Парижа после публикаций о беседе Путина с Макроном

Москва ждет от Парижа объяснений по поводу новой утечки содержания беседы президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном во французские СМИ. Там сообщалось, что российский лидер якобы просил Макрона производить российскую вакцину на французских мощностях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
------
Макрон просёк с кем нужно общаться публично и под запись. А то начнутся ихтамнеты и прочие письма Януковича. По-койся с миром Чу-ркин.

15.12.2020 11:24
Арго

А знаете что мне это все напоминает? Американскую комедию Остин Пауэрс. Там еще сын Доктора Зло говорит: Папа а можно я просто выстрелю ему в голову? И все нет проблемы. А Доктор Зло отвечает: ты что, так нельзя, злодеи мы или нет? Его обязательно должны сожрать окуни мутанты! Только так!
Это реально превратилось в тупую комедию. Хотели бы убить прострелили бы башку как Немцову.

15.12.2020 11:26
- гость -

У сколько здесь сказочников,навальнята по ходу

15.12.2020 11:29
- гость -

15.12.2020 11:24
- гость -

К чему здесь про тупость поедателей лягушек? Вряд ли Макрону после этого доверят какие-либо секретные сведения, в том числе по линии Интерпола.

15.12.2020 11:29
- гость -

11:24
Хотели бы убить пр-острелили бы башку как Немцову.
-----
Вы сейчас обвинили Кремель в вознесении Не-мцова или мне показалось?

15.12.2020 11:30
- гость -

11:29
- гость -
Вряд ли Макрону после этого доверят какие-либо секретные сведения, в том числе по линии Интерпола.
----
Да-да. Жгите ещё.

15.12.2020 11:30
Митенька ржевский

Про провал спецслужб можете хлеборезки прикрыть.
Если уж наваленному в табло какой-то пионер вылил пузырёк зелёнки (а Алёша её радостно размазал), то смог бы и кислоты плеснуть... и даже не пионер.

15.12.2020 11:31
- гость -

Вот и фото банды "Ядовитые гадюки".Попались,голубчики.От ока Алёхи ничего не ускользнёт.А босс их-президент Российской Федерации.Но не на того он напал.

15.12.2020 11:31
- гость -

11:29
- гость -
Вряд ли Макрону после этого доверят какие-либо секретные сведения
-----
Очнитесь, в новости висят фото офицеров спецслужб. Какие у России могут быть секреты?

15.12.2020 11:35
Вано

Навальный точно шизофренией не страдает?

15.12.2020 11:35
- гость -

11:30
Митенька ржевский
Ну так и Литвиненко могли нашпиговать свинцом, но вот только загадили полонием гостиницу и квартал вокруг неё. А Луговой стал депутатом.

15.12.2020 11:36
Наташа

Хотели бы да бы сделали. Троцкого вон как обставили это в те времена. НЕ нужно было его отдавать немцам. Лечить нужно было дома .

15.12.2020 11:36
- гость -

У лехаима шизофрения плюс мания величия.

15.12.2020 11:37
- гость -

Навальный точно шизофренией не страдает?

Он ей наслаждается!

15.12.2020 11:37
- гость -

11:35
Вано
Чё там, Симньян в твиттере уже кукарекнула или методички ещё не готовы?

15.12.2020 11:37
- гость -

Если уж наваленному в табло какой-то пионер вылил пузырёк зелёнки
-------------
Когда вылили зеленки, один из персонажей выше был в этом городе. Об этом сказал Навальный.

15.12.2020 11:38
Еугений

15.12.2020 10:18
АБОРИГЕН

Ты смешон.

15.12.2020 11:38
- гость -

15.12.2020 11:31
- гость -

Как бы американских ЦРУ-шников тоже знают в лицо и пофамильно. Спецслужбы мира даже общаются между собой.

15.12.2020 11:39
- гость -

Очень уж охранник березовского насаждал Путину,живя в Лондоне ))

15.12.2020 11:39
Еугений

15.12.2020 10:27
АБОРИГЕН

Хоть бы одним глазком посмотреть на пишущего такую дичь)

15.12.2020 11:40
- гость -

11:38
- гость -
Как бы американских ЦРУ-шников тоже знают в лицо и пофамильно. Спецслужбы мира даже общаются между собой.
----
Дуа и в баню вместе ходят.

15.12.2020 11:40
Еугений

15.12.2020 10:31
макс

Еще один Абориген 2,0))

15.12.2020 11:41
- гость -

15.12.2020 11:36
- гость -
У лехаима шизофрения плюс мания величия.
-------------------
Скрипали, Кара-Мурза, Исаев, Навальный. Все шизофреники?

15.12.2020 11:42
- гость -

Судя по комеентариям, есть ещё кучка идиотов, верящих в подобный бред. Собственно все высеры анального на них и рассчитаны.

15.12.2020 11:42
- гость -

15.12.2020 11:09
АБОРИГЕН

Кстати, как прокомментируете попытку отравления Наполеона из 6 палаты?

15.12.2020 11:48
vitas

"Какие отвратительные рожи" все как на подбор яйцеголовые !

15.12.2020 11:48
- гость -

15.12.2020 11:42
- гость -
Судя по комеентариям, есть ещё кучка идиотов, верящих в подобный бред. Собственно все высеры анального на них и рассчитаны.
---------------
Путину, Соловьеву, Пескову верить надо, а остальные идиоты да?

15.12.2020 11:48
- гость -

Вижу, что многим не печёт в этой новости от расследования Навального. Совсем не печёт. Нисколечко.

У лахты сегодня будет тяжёлый день.

15.12.2020 11:50
- гость -

11:42
анального
-----
У вас какая то фиксация на этом слове? Травма детства? Подвергались сексуальному насилию?

15.12.2020 11:51
- гость -

15.12.2020 11:40
- гость -
Дуа и в баню вместе ходят.

Почитай про визиты Помпео в Москву.

15.12.2020 11:53
- гость -

11:51
- гость -
Я лучше ещё раз про Кривоноговых почитаю. Про их миллиарды.

15.12.2020 11:55
- гость -

Боря вы свое лицо засветите на амике , публика просит. Ваше мировоззрение такое специфичное и циничное, просто жесть.

15.12.2020 11:56
- гость -

15.12.2020 11:53
- гость -

Про миллиарды Билла уже неинтересно?

15.12.2020 11:59
- гость -

11:56
- гость -
Какого Билла?

15.12.2020 11:59
- гость -

11:55
Ваше мировоззрение такое специфичное и циничное, просто жесть
------
Что плохого в цинизме?

15.12.2020 12:01
- гость -

С вакциной "Спутник" ФБК конкретно сел в лужу. Теперь, когда уже в нескольких странах открывается ее производство, в том числе в капиталистической Южной Корее, молчат и обтекают.

Тут вы правы, в Южной Корее капиталисты, они за деньги хоть говно на палке производить будут, только платить успевай. Только вот странно себе почему то не просят они эту вакцину чудодейственную

15.12.2020 12:04
Иsтина

Если б у нас было полицейское государство то Абориген (вместе с месным) тут уже даавно б ничего не писали.
Кстати, спецслужбам пора обратить внимание на чела с аватаркой главы враждебного государства, у которого в правительстве были фашисты....

15.12.2020 12:09
- гость -

15.12.2020 12:04
Иsтина

Не прогоняйте туфту. Всем понятно, что данный персонаж пишет не из России. Как минимум откуда-нибудь с Трибалтики.

15.12.2020 12:09
- гость -

15.12.2020 12:04
Иsтина
Если б у нас было полицейское государство
---------------
Просто интернет пока сложно контролировать, это вам Соловьев ТВ.

15.12.2020 12:10
- гость -

Ну вот ! А то кричат , что Алтай умирает , ан нет - живёт . И на Лёшеньке студентов тренирует . А хотели бы грохнуть - давно бы грохнули и комар носу не подточил .

15.12.2020 12:11
- гость -

12:04
Иsтина
Кстати, спецслужбам пора обратить внимание на чела с аватаркой главы враждебного государства, у которого в правительстве были фашисты
--------
Начав политическую карьеру во времена кайзеровской Германии и Веймарской республики, Аденауэр решительно отверг национал-социализм и после прихода к власти Адольфа Гитлера ушёл со всех постов. После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне Аденауэр стал одним из основателей партии ХДС, которую возглавлял с 1950 по 1966 год.

---------
Как видим, что Конрад ненавидел нацистов, до того, когда это стало мейнстримом и никаких писулек и договоров с гарантиями, с ними не подписывал. В отличии от..

15.12.2020 12:11
Арго

Вот простая и рабочая схема: берется какой нибуть психический нацбол, как месть за того же тесака, вечерком дырявит восемь раз лелика, сам вешается в сизо. ФСЁ. Классика.
Зачем нафиг городить эту чушь с отравлениями?

15.12.2020 12:19
- гость -

12:11
Затем, что нацболы закончились 10 лет назад.

15.12.2020 12:24
- гость -

15.12.2020 12:11
Арго
Зачем нафиг городить эту чушь с отравлениями?
--------------
Людям почему то не нравится когда напротив Кремля на глазах свидетелей убивают известных политиков.

15.12.2020 12:29
- гость -

У запутинцев один ответ:"Придумал все, после отравления самогоном".

15.12.2020 12:29
АБОРИГЕН

15.12.2020 11:16
- гость -
В чем ФБК сел в лужу с вакциной? Что, не было нарушений правил и регламентов при разработке вакцины, не было административного давления, не было "особого режима регистрации"? Ну ты хотя бы разобрался о чем говорит ФБК прежде чем кукарекать про свои лужи. Что, повезло в этот раз, пронесло? Это не отменяет того факта что это ситуация не нормальная. В следующий раз может и не повести, ведь привычка давить и прессовать никуда не исчезнет.

15.12.2020 12:32
Итальянец

Иsтина, по трубам этого враждебного государства, поставленных нам в кредит на деньги этого же враждебного государства мы ещё со времён совка качаем трупный яд разложившихся динозавров на Запад. И гаджет по которому ты стучишь пальцем, излагая свои истины, куплен на валюту от поставок тому же Западу. А без этого у вас был бы на дворе ваш любимый застойный предперестроечный 84 год.

15.12.2020 12:33
- гость -

Навальный, если не уверен, то об этом говорит, а не врет как Соловьев и Песков.

15.12.2020 12:33
@@

10:59 Итальянец «Меня поражают защитники режима»

То есть, если хочешь разобраться в этом отравлении и видишь неправоту Навального, то сразу становишься защитником нынешнего режима? Меня поражают люди, которые недавно прославляли Ельцина, а потом кричали на митингах–«Долой Ельцина». Ну, пришел ему на смену молодой, непьющий Путин. И что изменилось при Путине в том режиме, который установили те, кто кричал за Ельцина? Ничего, как были буржуи при власти, так и остались. Теперь кричат: «Долой Путина». Ладно, поменяете его на Навального, за которого так вы болеете, думаете, что-то изменится в этом режиме? Как грабили народ буржуи, так и будут, ничего не изменится! И будет Навальный как миленький защищать этих буржуев. А через некоторое время будете опять кричать; «Долой Навального». Менять надо систему, а не людей, которые у власти!

15.12.2020 12:34
Иsтина

Я говорил про то что в его правительстве были фашисты


...Результаты того исследования показали, в частности, что бывшие нацисты устраивали на работу других бывших нацистов. Например, в нем фигурировал Ханс Глобке, который сделал карьеру в министерстве внутренних дел "третьего рейха", а также участвовал в издании комментария к Нюрнбергским расовым законам. После войны он втерся в доверие к тогдашнему канцлеру Конраду Аденауэру и устраивал на высокие посты в министерстве внутренних дел своих бывших товарищей по партии.

15.12.2020 12:35
Иsтина

Ну и еще про любимчика Аборигена:

в 1936 году Аденауэр получил щедрую государственную пенсию, которая позволила ему выстроить собственный дом. Чтобы еще более приблизиться к режиму, Аденауэр вступил в нацистскую благотворительную организацию, а в 1940 году затребовал себе нескольких французских военнопленных для строительства дома, не забыв получить от государства деньги на их содержание.

15.12.2020 12:36
- гость -

15.12.2020 12:32
Итальянец
куплен на валюту от поставок тому же Западу
-------
Ты сам в 84 году остался. -С 2000-х готов техника в Китае, а не на Западе производится.

15.12.2020 12:37
- гость -

12:33
@@
Вы к чему сейчас призываете?

15.12.2020 12:38
Иsтина

ну и на последок

Газета «Правда» откликнулась на избрание Аденауэра канцлером 16 сентября 1949 года, напечатав сообщение ТАСС под заголовком:

«Американская марионетка Аденауэр — канцлер западногерманского сепаратного правительства».

15.12.2020 12:39
- гость -

Донатенфюреру сейчас крайне необходимо находиться в инфополе, в противном случае он уйдёт в небытие.

15.12.2020 12:46
- гость -

12:35
Иsтина
Ну и еще про любимчика Аборигена:

в 1936 году Аденауэр получил щедрую государственную пенсию, которая позволила ему выстроить собственный дом.
-------------
Кроме Платошкина есть данные?
С этими как поступим?

Вильгельм Адам был подполковником Вермахта, адъютантом Фридриха Паулюса, командующего 23 армейским корпусом
член НСДАП с 1923 года, участник Пивного Путча
член СА и "Стального шлема" с 1933 (обершарфюрер)

c 1950 - министр финансов Саксонии и член "Народной палаты"
с 1952 - полковник Народной армии ГДР и начальник офицерского училища для чинов военной милиции
----
Manfred Ewald - министр спорта ГДР почти 25 лет
Министерский советник Erich Apel занимался организацией работ на полигоне в Пенемюнде, в том числе - с участием заключенных

15.12.2020 12:46
- гость -

"Менять надо систему, а не людей, которые у власти!"
-----
Так они же не хотят ничего менять, потому что систему эту специально под себя строили, чтобы их от этой власти и денег никто не мог отодвинуть.

15.12.2020 12:47
- гость -

12:38
Иsтина
Газета «Правда» откликнулась
-----
Как там совята любили приговаривать? В Известиях нет известий, а в Правде - правды?

15.12.2020 12:48
- гость -

Мне нужно имя и задаток...живопыра,репейник,стенолом,железная рука и чертоглот...

15.12.2020 12:50
АБОРИГЕН

15.12.2020 12:33
@@
Если бы ты хоть немножко интересовался деятельностью ФБК и Навального, а не кукарекал то что кукарекают по федеральным ТВ, то знал бы, что цель ФБК и состоит в том чтобы создать работающую систему сдержек и противовесов, чтобы никто и никак не смог демонтировать, упростить и подмять под себя всю государственную систему управления и ветвей власти, как это планомерно сделал Путин начиная с первого своего президентского срока. Вся деятельность фонда и рассчитана на то, чтобы создать коалиционное правительство и соскочить наконец то уже от замыкания всех вопросов на одном единственном человека. Работать должна система, а на "раб на галерах". Первая цель это разрушить монополию власти Едра через умное голосование. Прекратить эти единогласные решения под козырёк и долгие, продолжительные аплодисменты переходящие в овации. Победившие оппозиционные кандидаты на местных уровнях уже дают прикурить этому едросовскому болоту. Путин понимает, что впереди выборы в гос.думу и полный разгром Едра, выиграть эти выборы он сможет только если отменит их вообще или нарусует результат как Сашка, но тогда ему придётся тоже не сладко.

15.12.2020 12:52
- гость -

15.12.2020 12:29
АБОРИГЕН

Абориген возьмите так любимые доказательства и сходите в суд. Не нравится российский, можете обратиться в любой. СНН уже провело своё расследование и даже немецкая пресса не нашла НИЧЕГО. Вся их информация основана на словах лёшика. Почитайте официальные заключения, про "новичёк" не у кого не слова.

15.12.2020 12:59
- гость -

Навальный со сцены:
— Кто здесь власть?
— Мы здесь власть, — отвечает себе под нос омоновец, поправляя каску.

15.12.2020 13:03
- гость -

Если бы даже и траванули, то уж никак не запрещённым боевым армейским отравляющим веществом класса "Новичок" ) Вся эта "катавасия" с Новичком, начиная от скрипалей, политически надуманная и рассчитана на то, чтобы опорочить Россию.Одни раздувают,другие подтявкивают и только идиоты могут поверить в это всерьёз.

15.12.2020 13:09
- гость -

13:03
- гость -
Если бы даже и траванули, то уж никак не запрещённым боевым армейским отравляющим веществом класса "Новичок" )

Вы считаете, что Россия может отравить оппозиционера?

15.12.2020 13:10
- гость -

Отравили боевым нервно-паралитическим веществом,отправили в больницу,персонаж скорее жив чем мёртв,полетели за чистящим веществом от Новичка и через сутки отправили на лечение в Германию ))))))

15.12.2020 13:12
Fkt

Надеюсь эти рожи доживут до своего Нюрнберга. Там тоже офицеры думали что их не осудят никогда.

15.12.2020 13:12
- гость -

12:59
- гость -
Навальный со сцены:
— Кто здесь власть?
— Мы здесь власть, — отвечает себе под нос омоновец, поправляя каску.
----------
Путин со сцены:
- Хотите пенсий!
- Не хотим, - отвечает себе под нос глубинный народ!
- Ну вот и ладушки - отвечает довольный Гарант Конституции.

15.12.2020 13:14
- гость -

15.12.2020 13:03
- гость -

Идиоты верят власти, которая порочит Навального, но факты не опровергает! Кто им мешает по пунктам разбить эту схему. Показать, что эти люди трактористы и таксисты, а телефонов у них отродясь не было!!!

15.12.2020 13:14
- гость -

13:10
- гость -
О, вот и 09.00 утра по Москве пробило. Закипела работа.

15.12.2020 13:16
- гость -

13:09
-----------------------
Он "настроил" для себя много врагов,копаясь в их делах и белье.

15.12.2020 13:16
Павсекакий

"Одни раздувают,другие подтявкивают..."
----
Не-не, "подхрюкивают".
Прям спать не могут, не опорочив Россиюшку, прям как заноза в заднице у них она.

15.12.2020 13:19
- гость -

13:14
---------------------
Песков назвал это тупой чушью для дурачков и власти копаться в ней не намереваются.

15.12.2020 13:21
- гость -

и таксисты, а телефонов у них отродясь не было!!!
----------
Вы таксистов последний раз не 1984 году видели? -Они все уже спец программами пользуются на смартоне или планшетнике.

15.12.2020 13:21
- гость -

я даже посмотрел, а ну как настоящих доказательств подбросит. А нет, всё как обычно: "они травили меня годами, но никак не могли подобрать правильную дозировку". Любопытный факт, что "жуткий отравитель" жил по соседству с Сисяном аж в 2002-ом году выглядит особенно мощным доказательством

15.12.2020 13:24
- гость -

Не верю.
Я понимаю, конечно, что ледоруб дёшево и сердито. Но и Алеша не Троцкий.

15.12.2020 13:25
- гость -

Чахлик невмирущий - Леша Сисян. Смешно читать все потуги оправдать его "деятельность". Ещё смешнее читать про целых 8! "агентов ФСБ" которые не смогли угробить этого Чахлика. Ну и удивляет количество навальнят - соросят в Барнауле. Как в какой-нибудь Жмеринке...

15.12.2020 13:25
- гость -

15.12.2020 13:21
- гость -
--------------
Откуда эти фамилии взялись? Случайная выборка из соцсетей?

15.12.2020 13:27
Гость

Нифига себе сколько троллей, даже на алтайском портале, прям у них установка все что про навального туда и бежать.

15.12.2020 13:27
- гость -

15.12.2020 13:14
- гость -
15.12.2020 13:03
- гость -

Идиоты верят власти, которая порочит Навального, но факты не опровергает! Кто им мешает по пунктам разбить эту схему. Показать, что эти люди трактористы и таксисты, а телефонов у них отродясь не было!!!

Спец службы Германии предоставили факты по Новальному. Правительство их рассмотрела и не НАШЛА фактов позволяющих внести санкции против России за Навального. А вы тут продолжаете навоз на вентилятор набрасывать. Успокойтесь пошлите лёшику деньги. Остынете.

15.12.2020 13:27
Вано

В понедельник я постоял у автомобиля Тесла, меня сфотали.
Во вторник у БМВ Х7, и тоже удачная фотка. В среду зафотали проходящим мимо порше панамера.
В пятницу мое корыто за 250 тысяч рублей сломалось у элитного жилого комплекса. Корыто в кадр не вошло, но мой деловитый вид вызывающий эвакутор сделал меня соседом ряда высокопоставленных чиновников. Дальше остается придумать легенду о очередном путинском олигархе. Вот весь уровень расследований навальнят

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