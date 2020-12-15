Дочь главы алтайского села получила положительный результат теста на бешенство

Дочь руководителя Баюновоключевского сельсовета Первомайского района Алтайского края Анастасии Абрамовской получила положительный результат анализа на бешенство. Ранее семье удалось добиться курса прививок после публикаций об отсутствии антирабической вакцины в СМИ, однако после уколов матери и дочери стало значительно хуже.

Как пишет ИА "Банкфакс", после полного курса состояние Абрамовской и ее дочери ухудшилось – наблюдались постоянные сильные головные боли, повышенное слюноотделение, провалы в памяти и другие симптомы заболевания. 2 декабря глава села сдала анализы в новосибирском медицинском центре, а 14 декабря у ее дочери подтвердилось бешенство.

Как говорит женщина, теперь ее дочери требуется срочное комплексное обследование, чтобы понять, является ли обнаруженный в теле вирус живым или это последствия поставленной вакцины.

Напомним, что в сентябре Абрамовская узнала, что ее домашний кот, с которым активно контактировала не только женщина, но и ее маленькая дочь, заражен бешенством. Животное усыпили, однако обезопасить себя от последствий царапин и укусов можно было только шестью дозами антирабического препарата.

Через несколько дней Абрамовской поставили два укола и заявили, что лекарство закончилось. По словам врачей, препаратов от бешенства за счет бюджета в Алтайском крае не осталось, и предложили женщине искать вакцину своими силами.

Между тем, по словам Абрамовской, ее дочери медики и вовсе отказались ставить препарат, заявив, что ребенок не имел контакта с котом. 22 сентября у школьницы поднялась температура, 5 октября девочку забрали в Краевую детскую больницу с диагнозом "мигрень", где обследовали и заявили, что она полностью здорова.