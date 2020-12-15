Россияне назвали "Джентельмены" лучшим фильмом 2020 года

Лучшим фильмом 2020 года по мнению россиян стал "Джентельмены" Гая Ричи. Об этом сообщает портал "Кино Mail.ru".
На втором месте оказался "Довод" Крисофера Нолана, на третьем — "Маленькие женщины". Замкнул пятерку лидеров российский фильм "Калашников".
Лучшими сериалами назвали "Перевал дятлова" и "Ход королевы".
Актером года назван Милош Бикович, актрисой года - Виктория Исакова.
Ранее amic.ru писал о том, что федеральный телеканал показал получасовой документальный фильм об Алтайском крае. Режиссер картины побывал в Барнауле, Белокурихе, Курьинском, Смоленском, Тальменском, Троицком и других районах.
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