Рубль за квадратный метр. У барнаульцев выкупают участки, по которым пройдет обход

Строительство объездной дороги вокруг Барнаула вряд ли начнется раньше 2024 года. Проект не попал в федеральную программу, а значит, не получит финансирование в ближайшее время. Но земельные участки, по которым пройдет будущая магистраль, у владельцев уже начали изымать. Судя по документам, за год число таких участков выросло в два раза: если в 2019 году их было 102, то теперь – 199. Amic.ru разбирался, с чем связан такой рост, когда начнутся работы по строительству и на какие компенсации могут рассчитывать владельцы территорий.

"Опираемся на проект"

Согласно проекту, новая объездная дорога "растянется" на 68 километров. Она начнется на Чуйском тракте около деревни Покровка, пройдет мимо поселка Лесного, деревень Бобровка и Рассказиха, пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево (там построят третий мост). Между поселками Новые зори и Лесным, около Новомихайловки, обход вывернет на Павловский тракт.

В Минтрансе Алтайского края amic.ru сообщили, что маршрут новой магистрали затронет 199 участков. Их государство изымет у владельцев. Это почти в два раза больше, чем указано в постановлении, которое в июле 2019 года подписал глава края Виктор Томенко (№258 "Об изъятии земельных участков для государственных нужд Алтайского края в целях строительства автомобильной дороги "Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь").

Но в министерстве транспорта успокаивают: на самом деле никаких глобальных изменений не произошло и общая площадь земель, по которым пройдет дорога, осталась прежней. Увеличившиеся цифры связаны с тем, что будущая магистраль некоторые участки поделит на два.

"Согласно документации проекта "Обход Барнаула", дорога пройдет по 199 участкам, а по постановлению от 2019 года – по 102. Дело в том, что постановление было подписано, когда проекта не было. Сейчас он разработан и показывает "путь" дороги. Она проходит по территории участков и некоторые из них делит на два. Важно, что при изъятии участков мы опираемся на проект, а не на постановление", – отмечают в ведомстве.

Как следует из документов, участки, которые планируют изъять у барнаульцев в пользу государства, разные по площади (от 25 квадратных метров до нескольких сотен гектаров) и назначению (земли сельхозназначения, населенных пунктов, лесного фонда). Но построек, во всяком случае зарегистрированных, на них нет: еще в 2016 году краевая администрация зарезервировала более 400 территорий под новую дорогу. А это значит, строительство любых объектов на них было запрещено. В Минтрансе сообщили, что большинство изымаемых участков – это "неудобица": то есть территории, которые не подходят для ведения сельского хозяйства.

Неудобье – земли, непригодные для хозяйственного назначения (скалы, каменистые россыпи, крутосклоны и т.д.) или возможные для использования только после проведения на них коренной мелиорации (сыпучие, подвижные пески, болота и т.д), а также рекультивации (карьеры и выработки, образовавшиеся в результате добычи полезных ископаемых, строительных материалов, торфа и т.п.)​.

У населения землю выкупать начали еще в октябре 2020 года. Эту информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе Минтранса. Но назвать количество уже выкупленных участков и суммы компенсаций собственникам в ведомстве отказались. Зато сообщили, что горожане этим вопросом интересуются и звонят в Минстрой за разъяснениями.

"Изъятие ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. С каждым из собственников будет заключено индивидуальное соглашение об изъятии земельного участка с денежной компенсацией", – прокомментировали в Минтрансе.

В ноябре глава ведомства Александр Дементьев отметил, что "процедура эта сложная и длительная, займет она около двух лет".

Статья 56.8 Земельного кодекса РФ

Цена выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд включает:

- рыночную стоимость земельного участка (наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть реализован);

- рыночную стоимость расположенного на участке недвижимого имущества — жилого и нежилого;

- убытки в связи с изъятием земельного участка.

Рубль за квадратный метр

Уведомления о размере компенсаций за землю получили далеко не все собственники. Сейчас владельцы обращаются в оценочные организации, чтобы понимать, на какие суммы они могут рассчитывать.

"Нам звонят проконсультироваться люди, у которых планируют изъять земельные участки. Последнее обращение было три недели назад. У собственника есть, условно, 9 га земли. Часть этого участка, например, 2 га, планируют забрать под строительство дороги. Мы определили, что рыночная стоимость его земли – от одного до полутора рубля за квадратный метр. Соответственно, если он получит предложение в пределах этой суммы, то, скорее всего, передаст землю государству и получит компенсацию", – сообщил amic.ru председатель некоммерческого партнерства "Алтайская региональная коллегия оценщиков" Евгений Госьков.

По его словам, размер компенсаций напрямую зависит от рыночной стоимости земли. Ее определяют по аналогии с участками, которые выставлены на продажу в том же районе. Если хозяин будет не согласен с размером компенсации, он может ее оспорить."Собственнику необходимо будет обратиться в оценочную организацию, которая установит выкупную стоимость объекта. С этой информацией владелец должен идти в суд", – отмечает Евгений Госьков.

Когда начнут строить обход

Проект обхода Барнаула прошел все экспертизы и готов к реализации. Однако на строительство дороги нужно 49 млрд рублей, которых у региона нет. Власти рассчитывали на поддержку из федерального бюджета и весной 2020 года направили письмо в правительство страны с предложением включить обход Барнаула в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года". Но Барнаул в него не включили. И все же власти продолжают рассчитывать на федеральную помощь.

"Проект носит долгосрочный характер, пока не понятно, когда он будет реализован. Его стоимость огромная. Для сравнения: в год в Алтайском крае на обслуживание и строительство дорог тратят 12-13 млрд рублей. Поэтому мы ждем ответ из федерации", – говорят в Минтрансе.

Есть вероятность, что в строительство объездной дороги инвестирует "Газпромбанк". Об этом сообщили представители организации 17 сентября на встрече с губернатором Виктором Томенко. Но подробности не раскрывали. Amic.ru направил запрос в пресс-службу АО "Газпромбанка", чтобы получить информацию о перспективах проекта.

Зачем Барнаулу объездная дорога?

Новая автодорога в обход Барнаула необходима, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта. Как считают в администрации города, грузовики и легковые автомобили, которым не нужно заезжать в столицу края, смогут быстрее ее проехать, минуя пробки и светофоры. В самом городе будет меньше "ненужных" автомобилей.

Что известно про "Обход Барнаула"?

Идея строительства обхода Барнаула возникла в 1980-е годы. Тогда дорога имела северное направление. Она начиналась в ЗАТО Сибирский, проходила по территории самого Барнаула — через Научный городок и соединялась с Павловским трактом в районе Новомихайловки. В 2007 году к теме объездной дороги вернулись. Но проект попал в категорию "далекое будущее".

В 2013 "будущее" стало не таким далеким. В феврале того года глава администрации Алтайского края (тогда на этой должности был Александр Карлин) на форуме в Белокурихе озвучил проект "Северного обхода". Мероприятие посетил ныне бывший министр транспорта РФ Максим Соколов. Осенью 2016 года президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта России изучить возможности строительства "Северного обхода" в Алтайском крае.

Правда, к этому времени проект объезда через ЗАТО Сибирский признали невозможным. Его строительству мешают газопровод через Обь, электросети, природный заказник. Эксперты предложили южное направление.

На территории обхода запланировано пять транспортных развязок, два зверопрохода (моста над автодорогой, по которому животные могут безопасно перебраться с одной стороны на другую – прим.ред.). Некоторые участки могут быть платными.