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Барнаульцы недовольны мостом на лыжной Трассе здоровья

, ИА "Амител"
Людям неудобно подниматься в горку
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе Barnaul 22 рассказали о своем недовольстве мостом на Трассе здоровья. После летнего ремонта кататься по нему стало очень неудобно.

"Брат два раза ездил, первый раз палочку сломал, второй раз наблюдал картину, как дедушка три раза упал, пока поднимался. Сам уже был осторожнее, палочки в руках держал. Дедушка от помощи отказался, помучился и сам поднялся", – написал один из подписчиков сообщества. 

По словам автора поста, пройти по мосту можно, только если снять лыжи. Он просит обратить внимание на проблему и сделать объект удобным для горожан.

В комментариях пользователи не поддержали недовольство мужчины и посоветовали "залепить дыры снегом". 

Ранее amic.ru писал о том, что барнаульцы недовольны соседством новой поликлиники и пивного бара. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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