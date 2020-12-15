Минздрав: вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России

Во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19. Вакцину "Спутник V" доставили во все субъекты страны, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с COVID-19.

Как пишет РИА Новости, глава Минздрава уточнил, что перед крупными поставками в стране провели перевозку небольших партий, чтобы отработать логистические цепочки. На данный момент все регионы готовы к принятию вакцины и вакцинации, созданы стандарты качестве перевозки, хранения и самого прививания с памятками для пациентов и медперсонала.

Как ранее сообщил amic.ru, тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки.