Врачей Барнаула и ближайших районов начали прививать от коронавируса

Тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в четверг, 10 декабря.

"Иммунизацию медики проходят добровольно. Тысячу прививок поставят сотрудникам скорой помощи, врачам поликлиник и больниц – только тем, кто младше 60 лет и не болел коронавирусом", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, сотрудников ковидных госпиталей из-за постоянного контакта с вирусом также прививать не будут. Не получат некоторое время прививку и медики из отдаленных районов. Это связано с особенностями хранения препарата, который держат в спецхолодильниках при температуре -20 градусов.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время в Алтайский край придет еще одна партия "Спутника". Вакцины хватит, чтобы привить две тысячи медработников.

Напомним, что в конце сентября в Барнауле поставили первую прививку от COVID-19. Добровольцем стала Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края. Всего в качестве пробной партии в регион поступило 42 дозы препарата. Их поставили врачам-добровольцам.