Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар только до Урала

Фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло введут в пределах Урала, при этом в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке будут действовать поправочные коэффициенты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"Это связано с тем, что [в этих регионах. — Прим. ред.] достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.
Позднее сообщалось, что в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар-песок на три месяца. Речь идет о 95 рублях за литр масла при покупке у производителей и 110 рублях – в розницу. Цены за килограмм сахара составят 36 и 45 рублей соответственно.
Комментарии
Особенно у нас.. Ну такая уж логистика. И производители сахара и масла от нас за семью морями. Ндаа.. Логистика дорогая, логики совсем никакой
Да здравствует, низкокачественное масло и не сладкий сахар по путенским ценам.
Какие же идиоты управляют этой страной.
достаточно дорогая логистика
Особенно в Барнауле, где в 50 км несколько маслозаводов и один сахарный.
Какие же идиоты управляют этой страной.
Сказочные!!!
А вообще я вам скажу, что эти 2 продукта есть никому нельзя, сахар приводит к диабету, семечковые дешевые масла это воспалительная омега 6. Так что не расстраивайтесь.
Отличная идея. Теперь в Москве будет масло и сахар по путенским ценам. А на тех кто за Уралом плевать!