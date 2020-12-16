Минпромторг зафиксирует цены на масло и сахар только до Урала

Фиксированные цены на сахар и подсолнечное масло введут в пределах Урала, при этом в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке будут действовать поправочные коэффициенты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Это связано с тем, что [в этих регионах. — Прим. ред.] достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — сказал он в эфире канала "Россия 24".

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.

Позднее сообщалось, что в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар-песок на три месяца. Речь идет о 95 рублях за литр масла при покупке у производителей и 110 рублях – в розницу. Цены за килограмм сахара составят 36 и 45 рублей соответственно.