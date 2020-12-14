СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить в России

Профильные ведомства предложат правительству РФ зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на три месяца. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на два источника, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен с представителями Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС.

Как отмечается, речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке у производителей и 110 рублях – в розницу. Цены за килограмм сахара составят 36 и 45 рублей соответственно.

По данным собеседников издания, договоренность о фиксации цен закрепят в форме соглашения между компаниями. 14 декабря стороны направят предложение в правительство на оценку.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты.