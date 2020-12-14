СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить в России

Профильные ведомства предложат правительству РФ зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на три месяца. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на два источника, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен с представителями Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и ФАС.
Как отмечается, речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке у производителей и 110 рублях – в розницу. Цены за килограмм сахара составят 36 и 45 рублей соответственно.
По данным собеседников издания, договоренность о фиксации цен закрепят в форме соглашения между компаниями. 14 декабря стороны направят предложение в правительство на оценку.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты.
Комментарии
Сначала поднимут цены на продукты потом начинают замораживать, и так дальше, цены выросли с начала пандемии резко, с заметили только почему то сейчас, и это не про продукты, почему в аптеках рост никто не замораживает? Ведь во время пандемии одни градусники только как поднялись в цене
Если отказаться от домашних кексов, тортов, пирожных, то сахар зимой не нужен. Варенье, компоты уже сварили летом, осенью. Если готовить на пару так и растительное масло меньше можно использовать.
Предлагают (!) заморозить (!!) только на масло раст и сахар (!!!) и только (!!!!) с 1 января 2021 и всего до 1апр. (!!!!!) Действительно - "гора родила мышь"....
Масло и сахар... странная парочка. Сколько того масла съедает человек?
Надо замораживать на сахар и дрожжи!
Регулирование цен государством???
Где-то это уже было....
Бессильная агония дилетантов от экономики. Окончится как в совке - талонами на мыло, сигареты и водку. Результат ручного управления и беспредельного воровства питерской бригады.
Ах это сладкое слово дефицит, думал не дождемся его.
Будет 2 вида сахара:
1) с замороженной ценой (его правда на полках не будет)
2) обычный, дорогущий, сладенький и доступный в любых количествах
quest complete
Чё про яйца ничего не говорят? Лишних курей уже в заграницу везём, а яйца всё дорожают.
Помню министра который повысил пенсию на 1000р и предложил путишествие по миру. Там все такие.
"Инициативу предлагают ввести на три месяца"
Да что тянуть, можно гораздо быстрее все сделать - эту инициативу провести только 17 декабря с 10 да 17 часов по московскому времени...
Профильные ведомства предложат правительству РФ зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на три месяца.
зачем так радикально, достаточно заморозить цены до 17 декабря 2020 года включительно )))
Запретить! Не пущать! Заставить! Ограничить!
Можно готовить в микроволновке, там масло не нужно, сахар тем более.
Масло растительное больше года не хранится, через пару лет имеет запах олифы. Полежит в ТЦ годик масло, на колени встанут "Купите люди добрые" . -А мы не добрые.
Ну никто продавать вам не будет и всё. Добренькими хотите быть? Ну так создавайте сеть казённых магазинов и торгуйте через них по фиксированным ценам себе в убыток. А за чужой счет добренькими быть плохо получится.