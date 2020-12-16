130 поликлиник и ФАПов построят в Алтайском крае по поручению Путина

За пять лет в Алтайском крае планируют построить 130 поликлиник, ФАПов и врачебных амбулаторий, реконструировать одно медучреждение и выполнить капитальный ремонт 18 зданий объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Соответствующую программу разработали по поручению президента России Владимира Путина. Она призвана улучшить медицинскую помощь на местах.

"В Алтайском крае в программу модернизации включены 93 медицинских организации первичного звена, в том числе 58 центральных районных больниц, 21 городская больница для детей и взрослых, 13 городских поликлиник для детей и взрослых, а также Медсанчасть № 128 ФМБА России", – уточнили в ведомстве.

Реализация программы начнется с 1 января 2021 года. Изначально старт был запланирован на 1 июля 2020 года, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса.

В 2021-2025 годах на нее выделят 8,4 млрд руб., из них менее 190,9 млн рублей – средства краевого бюджета, остальные – федерального.