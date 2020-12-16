130 поликлиник и ФАПов построят в Алтайском крае по поручению Путина

За пять лет в Алтайском крае планируют построить 130 поликлиник, ФАПов и врачебных амбулаторий, реконструировать одно медучреждение и выполнить капитальный ремонт 18 зданий объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Соответствующую программу разработали по поручению президента России Владимира Путина. Она призвана улучшить медицинскую помощь на местах.
"В Алтайском крае в программу модернизации включены 93 медицинских организации первичного звена, в том числе 58 центральных районных больниц, 21 городская больница для детей и взрослых, 13 городских поликлиник для детей и взрослых, а также Медсанчасть № 128 ФМБА России", – уточнили в ведомстве.
Реализация программы начнется с 1 января 2021 года. Изначально старт был запланирован на 1 июля 2020 года, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса.
В 2021-2025 годах на нее выделят 8,4 млрд руб., из них менее 190,9 млн рублей – средства краевого бюджета, остальные – федерального.
Комментарии
Туберкулёзку уже 10 лет строят, ковидный госпиталь открыть не могут. А обнулённый им решил ещё 8,4 млрд. на распил дать.
Без поручений "царя" ничего не делается...
ХОРОШО БЫ...ЕСЛИ НАРОД НЕ ВЫМРЕТ К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ.
Без ФАПа и жизнь не та
Не вышло, Вова, придётся всё взад отстраивать, а иначе глубинный народ не поймёт.
Какой у нас царь то хороший, отдал приказ на строительство больниц! А не он ли ранее отдавал приказ на закрытие? Пиар... Пиар... И все то он о людях заботится...
Теперь понятно для чего уничтожали фапы...
Мне вот интересно, кто и почем строит эти деревянные избушки?
красивое здание, да только там уж никто не живет-умерли все, пока царь надумал его строить. Хотя вру, вначале мадам Арбидол все развалила, а теперь решил строить. А Арбидол все также правит и дальше. Смешны дела твои, Господи.
Сначала закрыли - потом откроем. "день сурка" однако...
16.12.2020 10:16
ПЕТР
Закрывали полуразвалившееся старьё. Вы живьем видели эти старые медпункты?
сначала все оптимизировали, все развалили. теперь строить будут.............
.
А открыть то, что закрыли по программе оптимизации не проще? Это же готовые здания с ремонтом. На них только замок снять, косметический ремонт сделать - и в путь.
16.12.2020 11:10
Ирэн
Потом вы туда пойдете и потолок случайно упадет. Кто будет отвечать?
Сначала все закрыли, теперь заново откроют. Где логика????
58 центральных районных больниц, 21 городская больница для детей и взрослых, 13 городских поликлиник для детей и взрослых
А по-конкретнее нельзя? Чтобы не спросили?