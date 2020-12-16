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Новости

Совет Федерации одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

, ИА "Амител"
Соответствующий статус бывший глава государства сможет получить после подачи заявления и пакета необходимых документов
Фото: turov.pro

Фото: turov.pro

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому президент России после прекращения своих полномочий может стать пожизненным сенатором. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий статус бывший глава государства сможет получить после подачи документов и заявления в Совфед. Если полномочия президента закончились до приятия закона, то сделать это он сможет в любое время.

Также уточняется, что пожизненными сенаторами смогут стать граждане, имеющие особые заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Напомним, что 31 октября Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Одним из изменений как раз и стало гарантированное место для экс-президента в качестве сенатора Совфеда.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.12.2020 16:02
- гость -

многоходовочка

16.12.2020 16:02
- гость -

Нельзя быть пожизненным, иначе СФ превратиться в сборище с альцом

16.12.2020 16:03
- гость -

а что могло быть иначе???

16.12.2020 16:08
- гость -

Как называли членов политбюро ЦК КПСС ?

16.12.2020 16:14
гость

Судя по инсайду от телеграм-канала "генерал свр", жить там осталось совсем ничего.

16.12.2020 16:17
- гость -

Что будет следующее? Они корону ему разрешат носить?

16.12.2020 16:28
- гость -

Владимир Путин: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти.
Вот он и хочет перейти на должность сенатора.., а то 20 лет все президент и президент...

16.12.2020 16:30
- гость -

осталось только на мавзолее три буквы поменять

16.12.2020 16:37
гость

"Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы"
Марк Туллий Цицерон

и с этим не поспоришь!

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