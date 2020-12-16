Совет Федерации одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому президент России после прекращения своих полномочий может стать пожизненным сенатором. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий статус бывший глава государства сможет получить после подачи документов и заявления в Совфед. Если полномочия президента закончились до приятия закона, то сделать это он сможет в любое время.

Также уточняется, что пожизненными сенаторами смогут стать граждане, имеющие особые заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Напомним, что 31 октября Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Одним из изменений как раз и стало гарантированное место для экс-президента в качестве сенатора Совфеда.