Эксперт рассказал, когда мигранты начнут возвращаться в Россию

Профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох заявил, что возвращения мигрантов в Россию следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с коронавирусом, а границы будут открыты.

"Рассчитывать, что будут открыты государственные границы, что будет улучшена ситуация для иностранцев, которые будут въезжать в Россию, наверное, в ближайшее время ожидать не стоит. Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться", – цитирует эксперта РИА Новости.

Волох также отметил, что виновником оттока мигрантов из России следует считать пандемию. По его словам, ограничительные меры существенно изменили жизнь не только россиян, но и иностранных граждан.

Ранее МВД сообщало, что число мигрантов в России сократилось почти вдвое. По данным ведомства, ежегодно в стране находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. Однако в этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек.