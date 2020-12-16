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Эксперт рассказал, когда мигранты начнут возвращаться в Россию

, ИА "Амител"
По мнению Владимира Волоха, ситуация начнет выправляться ко второй половине следующего года
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох заявил, что возвращения мигрантов в Россию следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с коронавирусом, а границы будут открыты.

"Рассчитывать, что будут открыты государственные границы, что будет улучшена ситуация для иностранцев, которые будут въезжать в Россию, наверное, в ближайшее время ожидать не стоит. Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться", – цитирует эксперта РИА Новости.

Волох также отметил, что виновником оттока мигрантов из России следует считать пандемию. По его словам, ограничительные меры существенно изменили жизнь не только россиян, но и иностранных граждан.

Ранее МВД сообщало, что число мигрантов в России сократилось почти вдвое. По данным ведомства, ежегодно в стране находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. Однако в этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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