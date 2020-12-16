Число мигрантов в России сократилось почти вдвое

На данный момент в России находится порядка 6 млн мигрантов, при этом обычно этот показатель может достигать 11 млн человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.
"В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)", – рассказали представители ведомства.
В министерстве отметили, что видом на жительство или разрешением на временное проживание располагают порядка миллиона человек.
Напомним, что в сентябре 2020 года в России вступил в силу закон, который позволяет иностранцам, имеющим в собственности жилье на территории страны, прописывать в нем других иностранных граждан и выступать в качестве принимающей стороны.
Комментарии
Мигранты приезжают деньги зарабатывать, а наш рубль теперь совсем ничего не стоит. Думаю, что большая из часть обитают в Москве, Питере и на северах, где ещё можно заработать.
Доходы в Роиссии настолько выросли, что мигранты уехали. Это очередной прорыв!
Так Аль-Каиду и отвадим
Смеяться или плакать!? Вот в чем вопрос!!!!
В общем и целом хорошо! Всем этим толпам виснущих в KFC малолеток будет хоть какая-то гарантированная работа. Не всё на деньги родителей жить (да и те в большинстве случаев кредитные).