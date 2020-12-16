Президент "Динамо-Барнаул" ответил на слухи о договорных матчах

Президент ПФК "Динамо-Барнаул" Алексей Минин прокомментировал сообщения СМИ о возможном участии футболистов команды в договорных матчах и ставках на тотализаторе. Его комментарий опубликовали на странице динамовцев в социальной сети "ВКонтакте".

"Чтобы развеять слухи официально заявляю, что футболисты "Динамо-Барнаул" не участвовали в договорных матчах и не делали ставки на игры своей команды, — подчеркнул Минин. — Во-вторых, главный тренер Александр Суровцев беспочвенно обвинен автором анонимного сообщения, с которым нам еще предстоит разобраться".

Руководитель футбольного клуба уточнил, что итоги проверок, которые были проведены клубом и РФС, обязательно обнародуют, а виновных лиц – накажут.

Он также обратил внимание на тот факт, что договорные матчи и ставки на спорт в букмекерских конторах – это совершенно разные вещи. В первом случае предусмотрена уголовная ответственность, в то время как во втором для спортсменов существуют ограничения, нарушения которых чревато дисциплинарными санкциями.

"Согласно федеральному законодательству, профессиональному спортсмену запрещено делать ставки на соревнования только по своему виду спорта, — напомнил Минин. — Например, футболист не может поставить деньги на результат футбольного матча, а на хоккей – пожалуйста".

Он выразил уверенность, что всем спортивным структурам следует донести до спортсменов, что любые ставки на спорт могут поставить крест на карьере. Так, в контрактах спортсменов зачастую даже прописывают пункт о запрете игры на тотализаторе.

Ранее amic.ru писал, что Российский футбольный союз проводит проверку информации, появившейся в соцсетях, об участие нескольких игроков и главного тренера "Динамо-Барнаул" в букмекерских ставках. Якобы они специально ставили на команду-соперника и участвовали в договорных матчах.