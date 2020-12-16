Глава Барнаула вышел из топ-5 медиарейтинга по Сибири

Компания "Медиалогия" обнародовала рейтинг глав городов СФО по итогам ноября 2020 года.

Список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.

В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк занял шестое место. Это на две позиции ниже, чем в октябре.

С большим отрывом в медиарейтинге лидирует новосибирский мэр Анатолий Локоть. В тройку вошли градоначальники Иркутска (Руслан Болотов) и Омска (Оксана Фадина). Замкнули пятерку Илья Середюк (Кемерово) и Сергей Еремин (Красноярск).

Ранее amic.ru писал, что Франк провел совещание по вопросу восстановления конструкции "Барнаул орденоносный" и ордена Октябрьской Революции. Надпись и знак планируется воссоздать с использованием современных технологий и материалов.